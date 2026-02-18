各家自有教兒法 尊重別人教導子女方案3個重點︳兒童心理

在教養孩子的問題上，不同家庭有不同的方法和理念，因此，不要隨便批評別人的教養方

式。每個孩子的性格和需求都不盡相同，而每位父母都在努力尋找最適合自己孩子的教養方式。家長與家長之間應該保持開放思維正向交流，相信大家傾談間都可以在對方的管教方式上有所得着。

家規不是法律

七歲的Harry和Dave是要好的同學。暑假時候Harry邀請Dave到他家玩了幾天。回家後，Dave興奮地分享在Harry家的生活，但他的媽媽卻皺起眉頭。在暑假結束後，Dave的媽媽在家長聚會上遇到Harry的媽媽，提到：「聽Dave說，你們家竟然讓孩子每天看幾小時電視，這樣不太好。」這讓Harry的媽媽感到被冒犯，她辯解道：「我家的孩子從不打機，他們喜歡看英語卡通片，這增強了語言能力，還能學會自律，每天不超過兩小時。」這個案例反映了每個家庭都有不同的規則和價值觀。事實上，Dave對看電視的使用不夠自律，因此需要限制；而Harry的媽媽則認為適度的觀看對學習有益。家規並不是法律，不應該將自己的家庭規範強加於別人。

教導子女學應變

家長會中還有另一個案，11歲的球隊隊員Raphael最近在一次賽事因為失誤而情緒激動，不自覺地講了粗口，弄得當中一位家長很大反應。但儘管如此，Raphael當回到家後，卻是個斯文有禮的孩子。其父母有教導他在不同情境下有不同的規矩，所以他父母認為即使在家裏嚴格禁止講粗口，Raphael在某些情況下仍然會表現出與家規不符的行為，按不同情況下是可以接受的。事實上單靠禁止並不足以改變孩子的行為，反而應該教他們在不同情境下該如何適當表現。

家家條件都不同

欣欣剛升上小五，全班同學都在積極應付呈分試。家長會不少人都好奇她媽媽不幫她安排補習或其他課外活動，而且缺席家長會。事實上欣欣的媽媽需要照顧三個孩子，家裏沒有工人姐姐幫手，每天都要應付繁瑣的家務，經濟和體力上都沒法安排欣欣學校以外的活動。其他家長誤解她不關心欣欣的成長，同學和家長的竊竊私語亦令欣欣變得自卑，和同學關係變得疏離。家長們不應隨意評論別人對孩子的教育安排，每個家庭的經濟條件和情況都不同。尊重他人的選擇和困難，伸手援助比在別人背後說三道四好，鼓勵子女幫助有需要的同學，亦可以成為自己孩子的好榜樣。

尊重別人教導子女方案的3個重點：

理解家庭情況，每個家庭的經濟和教育理念不同，應考慮具體狀況； 鼓勵多元化教育，尊重不同孩子的學習風格，支持各種教育方式； 建立開放溝通，透過友善對話分享經驗，促進理解和尊重。 Edit media

