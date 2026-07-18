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每個步驟都是鍛煉！美味親子消暑活動訓練手眼協調+增強小手肌︳SEN學堂

親子
更新時間：14:33 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:33 2026-07-18 HKT

SEN學堂｜夏日炎炎正好……不是「眠」啊！是「吃」才對吧？小兒是一個「饞嘴鬼」，自小喜歡吃東西，所以在想消暑活動的時候，也嚷着要參與和「吃」有關的活動，給舌頭消消暑。好吧，那就來一場親子水果冰棒大作戰吧！

美味親子消暑活動

作戰的第一步，當然是準備食材啦！小兒說：「街市太熱了！到超級市場吧，可以一邊到處逛一邊歎冷氣呢。」媽媽卻堅持到街市購買新鮮食材，「還可以趁機曬曬太陽，讓身體合成多些維他命D，比較健康一點呀。」媽媽笑着說。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

簡單中見不簡單

市場上可以買到的水果種類真多，蘋果、香橙、香蕉、芒果、提子、藍莓、士多啤梨等，應有盡有。士多啤梨是一個不錯的選擇，既美味又比較容易處理，只要摘掉綠色的葉子，然後清洗一下，再切成小塊放進攪拌機中，就可以製作成新鮮的士多啤梨汁。在這個過程中，家長和孩子一邊洗切食材，一邊說說笑笑，不消一會就完成務。當然，在使用刀子時，千萬要確保安全啊。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

下一個步驟，就是把士多啤梨汁倒進冰棒模了。這一個步驟總是小兒最期待的環節，雙眼睜得大大地盯着果汁慢慢填滿冰棒模的過程。在媽媽的協助下，他已經能夠穩定地把果汁倒入冰棒模了。放好棒棒後，再把整個模具放進冰箱，只要耐心地等待數小時，親手炮製的冰棒便會順利誕生，每次孩子都會吃得津津有味。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

每個步驟都是學習

這個看似玩樂的製作過程，原來不僅能夠在炎炎夏日為家長和孩子消暑，還能帶給孩子一些小小的學習和訓練機會。在選擇食材時，孩子認識到不同種類水果的名稱，又能憑着自己的創意把各種水果口味配搭起來，還可以透過試味嘗到不同水果的味道，藉此增加對事物的認知；在準備食材的時候，家長可以趁機教導孩子關於水果及食物營養的小知識，藉此培養孩子對健康飲食的認識和學會適當地選擇食物，還能建立珍惜食物的良好價值觀；在把水果切成小塊及把果汁倒進冰棒模時，那就是培訓孩子手眼協調的大好時機了，多做這些細緻的動作，有助提升孩子的手部技能，增強小手肌；在品嘗自己親手製作的冰棒時，孩子成功感滿滿，自信心也增強了不少。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

溫馨提示，水果冰棒食譜可以隨個人喜好加入小變化，例如在果汁中加入適量牛奶，製作出來的冰棒就會加添了牛奶的香滑質感；在果汁中加入切粒水果，製作出來的冰棒就會增添口感。只要發揮創意，大家就可以製作出變化無窮的消暑美食，一起響應「夏日炎炎正好吃」。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

 

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主
林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

 

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主
育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

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