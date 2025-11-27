新一期《親子王》7-11及OK便利店有售！即睇更多升學教育、教養溝通資訊

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

就算天氣不似預期，該是寒冷卻依然溫暖，聖誕節的步伐倒沒有停下來，如期而至。趁着佳節來臨，一家人共聚享用豐盛美饌，品嘗節慶特色佳餚，不僅為節日添加喜悅，更為孩子編織美好的飲食回憶，日後細意回味。

「交畀你講育兒」孖寶爸伍家謙：「你只有一次陪伴成長的機會。」

第15屆全運會剛圓滿閉幕，曾經與「比賽直擊」畫上等號的伍家謙，這次沒有再奔波於泳池與田徑場之間追訪運動員。作為雙胞胎爸爸的他，早已離開體育館，轉戰另一條「親子跑道」，現在接送孩子上學才是日常的首要任務。從資深體育記者轉型節目主持，從二人世界一躍成為四口之家，這位親力親為的超級奶爸笑言：「我唔知照顧一個小朋友有幾辛苦，因為我一嚟就照顧兩個！」

（圖片來源：《親子王》）
幼兒常見語言發展困難 5招提升溝通能力

三至六歲的兒童在幼稚園裏學習各種知識，同時也是他們語言發展的重要階段。在此，孩子從使用短句逐步進展至複雜句子來溝通，以至開始明白抽象概念與邏輯關係。若此時出現語言表達或理解困難，可能影響孩子學習成效、社交互動及情緒管理。

（圖片來源：PhotoAC）
智能手機如何讓  孩子成為焦慮及脆弱的一代？

丹麥在今年11月宣布，將研禁止15歲以下未成年人士使用部分社交平台，但13歲以上的青少年，將可在父母同意的情況下使用社交媒體。政府現正推動議案交國會表決，大部分政黨表示支持，暫未知哪些社交平台受影響，也未知在實際操作中如何執行。

（圖片來源：Freepik）
玩盡聖誕 6大推介

未到12月，不少商場已換上聖誕裝置，家長們亦早已計劃一連串的聖誕節目，與小朋友歡度佳節。未想好如何布置家居，可參加聖誕主題工作坊，設計獨一無二的聖誕卡、聖誕樹及花環等，還可學學如何自製聖誕美食，與親朋好友開派對共享！

（圖片來源：《親子王》）
《親子王》第805期
發售日期：11月27日（星期四）
銷售地點：各大OK便利店及7-Eleven

