回南天｜一種天然食材防發霉勁過吸濕劑 5招乾衣晾衫貼士+4個衣服防潮法 

回南天｜剛過春節，天氣突然變得濕濕漉漉，根據天文台天氣預報顯示，未來一星期相對濕度天天達70%-95%！媽媽們就最討厭這種 回南天 天氣，事關洗完衣服難以晾乾，衣服又易滋生細菌而傳出難聞霉味。日本洗滌達人松延友記就教大家5招乾衣晾衫貼士，令衣服在這個回南天時仍可盡快乾透，減少霉菌量；而衣服乾透後亦要學識日本家事達人每田祥子的4個衣服防潮濕法，衣服才可時刻保持乾爽，保持氣味清新。

回南天｜日本洗衣達人教路 一個方法快速殺菌

日本洗滌專家松延友記曾於節目分享，回南天 潮濕時，洗完的衣物無論放多久都難以乾透，更容易發出難聞的霉臭味，原來這是潛藏在潮濕衣物中的細菌「Moraxella」的排泄物所造成，別小看這些細菌，除了會帶來難聞氣味，也有機會造成肺炎等多種疾病，故此一定要清除。如想減少因衣服難乾而細菌滋生，就要用以下5種方式來幫助快速晾乾衣服。

回南天｜比吸濕劑更強！衣櫃放放一種天然食材防發霉

回南天除了晾衫困擾媽媽們，如果衣服收藏不當，衣櫃或櫃子更會有陣霉味。不想衣服出現黴菌黑點，日本家事達人每田祥子就教大家用以下4個方法收藏衣服，便有效趕走濕氣，更有助對付臭味及發霉元凶。

