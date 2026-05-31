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日本擬收緊外國人「永住權」 持短期簽證不准申請 向餐飲業外勞落閘

海外置業
更新時間：06:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-31 HKT

隨着日本在留外國人數屢創新高，新上任的高市早苗政府正着手研究一系列「加辣」限制措施，以抑制外國人口的快速增長。據最新消息指，日本當局最快將於2026年度內出台新政策，針對「永住權」（永久居留資格）的收入門檻及簽證年期進行嚴格限制。與此同時，因配額即將爆滿，日本當局已宣佈於4月13日起全面停止餐飲行業的「特定技能」外國人接收，反映日本在面對勞動力短缺與國內政治壓力的夾擊下，外國人政策正出現重大轉向。

擁永住資格外國人高達94萬

根據數據顯示，截至2025年底，日本在留外國人數達412萬人，佔總人口3.3%。日本國立社會保障人口問題研究所推算，及至2070年該數字將激增至938萬人，佔比突破10%。至於目前日本擁有永住資格的外國人高達94萬人，佔整體在留外國人總數的兩成；該身份因無在留期限、且不受就業限制而備受青睞。

按現行規定，取得永住資格原則上需在日本居住滿10年以上，並符合「品行端正」、「擁有足以維持獨立生活的資產與技能」及「符合日本國家利益」等條件。惟現時日本對「獨立生活」並未有明確的硬性收入規定，僅以年收入300萬日圓（約14.8萬港元）作為參考標準。

然而，日本政府正計劃大幅提高取得永住權的門檻，預計最快在2026年度內得出具體結論。更具震撼性的是，日本當局已決定更改申請資格。一直以來，持有3年期工作簽證並通過續簽在日停留的外國人即可申請永住；但由2027年4月起，申請資格將被收緊，僅限持有「5年期」等長期在留資格的人士申請，短期簽證持有者將被完全排除在外。

政黨施壓設外國人比例上限

此次政策急轉彎，很大程度上源於日本朝野各方的強大政治壓力。執政自民黨與日本維新會的聯合政權協議中明確提出，需於2026年度內制定人口戰略，明確外國人接納的數值目標與基本方針。此外，維新會在2025年政策提案中警告，若外國人佔比超過10%，地方將湧現各類社會問題；參政黨更激進地提出，應以市區町村為單位，將外國人數量限制在日本國民的5%以內。

停收餐飲業「特定技能」外勞

在收緊外國人簽證的大環境下，首當其衝的是基層勞動力市場。日本政府宣佈，由4月13日起停止餐飲行業接收「特定技能」外國人。這是自2019年該制度出台以來，首次實施「長期停止接收」。

「特定技能」制度涵蓋19個勞動力短缺領域。其中餐飲業人數在2月逼近4.6萬人，預計5月前後將突破5萬人的行業上限。因此，當局依法決定落閘，4月12日前提交的海外申請證明書交付將大幅延遲。

留學生打工或成下一個目標

業界抱怨高市早苗政府對擴大輸入外勞極度審慎，加上日本餐飲業面臨殘酷現實，約6成企業為個人經營，約8成註冊資金不足1,000萬日圓，根本無力大幅加薪。同時，業內高達78%員工為兼職，全職且能快速上手的特定技能外勞成為了業界救命草，導致該行業特定技能人數從2024年12月起不足一年內暴增53%。

隨着簽證大門關上，餐飲業只能轉向依賴留學生。目前日本餐飲業約20.2萬名外籍勞工中，留學生佔據逾半，且無接收上限。但惡耗接踵而來，日本政府1月發佈的方針表明，將探討留學生打工問題。業界極度擔憂，若留學生打工也被收緊，餐飲業將面臨崩潰。

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