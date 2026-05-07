代理化身「Iron Man」帶睇樓 借AI破牆從天而降 一個原因避開迪士尼版權

在競爭激烈的地產市場，代理為求「吸客」可謂各出奇謀。澳洲墨爾本一名地產代理近日化身超級英雄「鐵甲奇俠」（Iron Man），在物業宣傳片中「撞穿」天花板強勢登場，加上運用人工智能（AI）特效，影片發布短短24小時已狂吸近8萬次點擊，成功在社交媒體引爆熱話。

該段爆紅的睇樓片由澳洲地產代理公司Collings Real Estate代理Christian Gravias及其團隊製作，旨在推銷位於墨爾本Fairfield區 Station St 234號的一幢新建獨立屋。該物業現時叫價介乎210萬至230萬澳元（約1,080萬至1,180萬港元）。影片中，Gravias穿上標誌性的紅金裝甲飛降屋內，並由電影主角Tony Stark的AI助理「J.A.R.V.I.S.」作語音導航，帶領觀眾參觀大宅，極具科幻感。

AI技術助開創睇樓新玩法

Gravias向外媒表示，製作「鐵甲奇俠」短片是他的構思，恰巧該Fairfield大宅的業主也是這位超級英雄的粉絲，家中更擺放了相關模型。他指，過去曾參考《寶貝智多星》等經典電影拍攝真人宣傳片，但AI技術無疑為地產營銷開創了全新玩法。

他強調，這是物業宣傳的未來大趨勢，團隊的終極目標是吸引市場眼球，從而轉化為實質的查詢及報價。而為全方位催谷宣傳，團隊更為該物業一口氣製作了逾30條短影音，並開設專屬Instagram帳號，將龐大流量集中引導至官方網頁以預約睇樓。

曾以「小丑」炸屋片成功開單

事實上，這並非該團隊首次利用AI大搞噱頭。2026年初，他們曾以《蝙蝠俠：黑夜之神》的「小丑」為主題，製作了一條炸毀諾斯科特（Northcote）一處放盤的短片，寓意買家購入後大有機會拆卸重建。該物業最終於今年2月以165萬澳元（約936萬港元）易手，更有一名向隅客正是因為看過該「小丑」短片才參與競投。

版權方面，雖然Gravias未有向迪士尼申請「鐵甲奇俠」的使用權，但他引用了迪士尼在2025年與OpenAI簽署的合作協議作為辯解。他透露，未來將會繼續挑戰創意底線，下部影片計劃向一代流行音樂之王米高積遜（Michael Jackson）致敬。

罕有高質裝修 主打換樓客

至於今次成為焦點的Fairfield大宅，面向年輕家庭及打算「大屋搬細屋」的換樓客。物業為四房設計，上下兩層樓底高達3米，配備商業級雙層玻璃及全套智能家居系統。

廚房除配備高級訂造廚櫃及嵌入式家電外，更採用了內置下排風功能的 Bora爐具，另設有連私人浴室及庭院的獨立套房。Gravias補充指，這種高規格的裝修質素在該區實屬罕見。

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