內地男逾200萬購蔣介石故居對面物業 「收樓」驚覺是公廁 手執樓契卻遭保安阻撓

浙江寧波一名男子兩年前斥資逾200萬元（人民幣，下同），於司法拍賣平台上拍下一處位於蔣介石故居對面別墅區物業及逾千平方米土地使用權，原擬作退休養老之用。豈料到場才發現，所謂的物業竟是屋苑的公共男女更衣室及廁所，更被屋苑保安阻撓入內。事主雖然手執樓契，至今仍無法使用該物業 。

原擬作退休養老之用

內媒報道，現年57歲的閆先生憶述，兩年前他從地產代理朋友口中，得知海曙區法院正拍賣一處「法拍屋」 。該拍賣標的物位於奉化區溪口鎮「美齡山莊」別墅區內，與蔣介石故居僅一河之隔，環境相當清幽 。拍賣公告顯示，房屋建築面積為57.09平方米，土地使用權面積為1180平方米，列明為住宅用地。

考慮到自己現居的單位位於5樓且沒有電梯，出入不便，閆先生認為該處非常適合養老。不過，由於當時距離截標僅餘十多分鐘，他未及實地視察，亦沒有仔細閱讀公告中的提醒內容：「根據涉案房屋及所涉地段的目前狀況，雖然性質上屬於住宅，但實際是作為屋苑的公共用地使用，買家投得物業後，可能會面臨無法作私人用途的後果。」閆先生匆匆支付逾37萬元保證金參與競拍 。最終，他成功以214.19萬元投得該物業，並順利辦妥過戶及房產證手續 。

一度與保安爆發衝突

滿心歡喜準備「收樓」的閆先生，親身到場視察才發現該物業其實是屋苑游泳池的配套設施 。內部不僅設有坐廁及踎廁，更被塞滿掃把、垃圾桶等清潔工具 。當他企圖收樓時，屋苑保安以「物業屬業主公用」為由強烈阻撓，雙方爆發衝突，保安甚至截斷該處電源 。

隨後他多次報警求助，甚至在警員面前破門入屋，但不久後門窗又被重新鎖上，並被人加裝閉路電視監視 。當地溪口派出所調查後表示，事件屬民事糾紛，不屬於公安機關管轄範圍，決定不予立案 。結果兩年過去，閆先生雖然手執樓契，卻始終無法使用該物業 。

閆先生表示，當時在競拍後曾特地致電承辦法官確認物業是否能作為住宅使用，當時法官回覆「沒有問題，不然法院也不會用來司法拍賣」，他才放心支付尾款 。

揭發展商違規抵押 法院曾撤拍退款

據美齡山莊知情業主透露，該處更衣室及廁所本屬50多戶業主共同擁有的配套設施，根本不屬於私人財產 。當年發展商暗中將屋苑地皮分割，為該公廁及周邊逾千平方米土地辦理了獨立產權登記，並向銀行抵押貸款 。發展商其後因斷供被起訴，法院才將其強行拍賣 。

該業主認為，閆先生在競拍時未充分了解情況，雖然是受害者也有過錯 。事實上，海曙區法院此前曾將該物業法拍過一次，當時有本地人買入後發現無法使用而提起行政訴訟，最終獲法院退款 。沒想到法院其後竟作第二次網上拍賣。

面對付出「真金白銀」卻換來一堆煩惱，閆先生強調自己是透過正規司法程序拍得物業，「我所有款項都付清了，房產證也有，現在卻不知道到底該找誰解決。」他要求相關部門協助騰空房屋，若真的無法履行，則要求海曙區法院退還全數本金，並賠償其兩年來的相關損失 。

寧波市海曙區法院執行局工作人員回應內媒查詢時僅表示，目前正就事件進一步調查處理中，未有正面回應其退款訴求 。

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