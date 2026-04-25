全球唯一「加密幣投資移民」 780萬換護照可往135地 免資本利得稅成避稅天堂

傳統投資移民的選擇不外乎英國、澳洲及加拿大等，但曾經作為全球首個將比特幣定為法定貨幣的國家、中美洲北部國家薩爾瓦多（El Salvador’s）近日推出了全球唯一一個「純加密貨幣」投資移民計劃，並可取得公民身份。

可付比特幣或泰達幣

目前全球雖有不少國家標榜「歡迎加密貨幣投資者」，但絕大多數政府在處理移民手續時，仍要求投資者先將加密貨幣兌換為法定貨幣，例如美金或歐元，但薩爾瓦多打破了這項常規，推出的自由簽證（Freedom Passport）計劃，當中以加密貨幣支付投資資金為重點，其投資金額為100萬美元（約780萬港元），可以比特幣（Bitcoin）或泰達幣（USDT）支付。

最快6至8周即發護照

技術支援上， 由穩定幣巨頭Tether提供支付基礎設施，實現真正的「錢包對錢包」轉賬，無需經過傳統銀行系統轉賬。至於審批時間， 由遞交申請至批出，最快6至8周即可簽發護照。另外，申請人配偶及18歲以下子女，或25歲以下為全職學生的子女，可每人額外支付999美元，一同前往該國。然而，薩爾瓦多的「純加密貨幣」投資移民計劃設有名額限制， 每年上限為1,000人。

沒任何實體居住要求

相比於香港，100萬美元（約780萬港元）或許只買到一個兩房或細三房單位，但在薩爾瓦多可直接取得公民護照，並可通往全球135個地方，當中包括申根區、新加坡及南韓等，且薩爾瓦多無需任何實體居住要求。

對於習慣了香港「簡單稅制」的人來說，薩爾瓦多的稅務框架亦相對簡單。該國實行領土徵稅制（Territorial Tax System），即是指只有在薩爾瓦多境內產生的收入才需要課稅，海外收入一律豁免。更重要的是，在該國進行比特幣交易所得的資本利得（Capital Gains），目前是免稅的。這對於持有大量加密資產的投資者來說，無疑是避稅天堂。

不再強制接受比特幣支付

薩爾瓦多曾標榜自己是比特幣國家，但在近年面對國家財政危機時，也不得不向現實低頭。為了獲得國際貨幣基金組織（IMF）一筆高達14億美元的貸款，薩爾瓦多國會於2025年1月29日修改《比特幣法》，例如企業不再被強制要求必須接受比特幣支付，改為「自願性質」。 民眾不能再使用比特幣繳納政府稅項。刪除比特幣作為「法定貨幣」，但保留其為「法定支付手段」。

雖然薩爾瓦多的「自由護照」在行銷上非常成功，但該國的經濟數據卻是不堪一擊， 聯合國糧食及農業組織（FAO）指出，該國約52%人口面臨「糧食壓力」，甚至被列入全球飢餓觀測名單。

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