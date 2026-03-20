紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲

紐西蘭政府自去年4月1日對「積極投資者加強版簽證」（Active Investor Plus Visa，簡稱AIP）進行重大政策改革後，申請門檻由1,500萬紐元（約6,869萬港元）大幅下調至500萬紐元（約2,285萬港元），短短11個月內，AIP簽證已吸引609宗申請。而且香港申請人的數量更穩居全球第三，有移民顧問指，紐西蘭投資移民只需3年就可申請永居，並且每年在紐西蘭停留7日，便可永續永居身份，因而吸引全球富豪申請。

投資門檻大降 免除英文要求

紐西蘭的投資移民簽證曾一度被視為全球門檻極高的項目之一。以往簽證要求高達1,500萬紐元的投資額，結果在兩年半內僅錄得116宗申請，總吸資額僅為7,000萬紐元，反應十分慘淡。

為扭轉劣勢兼搶人才，紐西蘭政府於2025年4月推出全新修訂的AIP政策，並將簽證劃分為「增長型」（Growth）及「平衡型」（Balanced）兩大類別。其中增長型投資最低投資額大幅下調至500萬紐元，投資期為3年。資金需投入風險相對較高的項目，例如直接入股紐西蘭當地企業。申請人在3年內只需在紐西蘭累積居住21天。

另一種則是平衡型投資，最低投資額為1,000萬紐元（約4,570萬港元），投資期為5年。投資涵蓋範圍較為廣泛且風險較低的項目，例如上市公司股票、債券、慈善捐款以及符合條件的房地產開發項目。申請人需在5年內，在紐西蘭境內累積居住105天。

新政最具吸引力之處在於全面取消了英語能力測試要求，並且大幅縮減強制性的「移民監」居住時間。自去年4月至今年3月中旬的11個月內，紐西蘭移民局共接獲609宗申請，共1,948名申請人及受養人。市場預計，單是首10個月的潛在投資總額高達33.9億紐元（約合155億港元）。

中美申請量最多 港人申請量第三

目前美國以222宗申請位列第一；中國內地申請人以104宗位列第二；而香港則以83宗申請緊隨其後，躋身全球三甲。環凱移民顧問董事張家禧表示，由於紐西蘭在去年4月降低入場門檻，投資500萬紐元（約2,285萬港元），相比香港3,000萬投資移民計劃更平，吸引不少富豪申請投資移民。另外，紐西蘭只需要三年就可以獲取永久居留身份，每年在紐西蘭居住七日就可以永續永居身份。對比其他國家投資移民計劃，更具靈活性。

與澳洲為「兄弟國」可曲線移民

至於入籍方面，紐西蘭則需要五年內，平均每年居住滿八個月，另外過去三年無犯罪紀錄，亦沒有任何英文考試要求，便可申請入籍。由於紐西蘭與澳洲為「兄弟國」，取得紐西蘭護照，變相可以「曲線」移民澳洲，在當地生活、工作以及讀書。

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