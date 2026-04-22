歐洲5大黃金簽證免「移民監」 希臘被視為首選 一個國家門檻低至50萬

過去不少香港人移民英國、加拿大及澳洲等移民熱點，但不少高淨值人士更希望保留香港的高收入及資產之餘，擁有一個「Plan B」海外居留權，並成為資產配置及生活規劃的新常態。傳統的移民路線往往需要漫長的「移民監」，但黃金簽證（Golden Visa）的出現，正為那些不想放棄香港現有事業、生活節奏及低稅務優勢，卻又希望將外國居留卡「袋住先」的人士而設，其中拉脫維亞為歐洲門檻最低的黃金簽證，僅需向當地小型企業投資5萬歐元（約46萬港元）。

目前全球仍有不少黃金簽證項目允許投資者在「零居留」或「極低居留日數」的情況下維持當地身份，如果目標是希望獲得歐洲申根區的通行便利，希臘被視為首選的黃金簽證國家。申請人只需親身飛往當地一次並進行生物特徵識別及打指模，之後便毋須再踏足希臘，即可維持居留權。該簽證「無需居住」、「無移民監」，適合想以低成本取得歐盟身份的人士，更允許全家三代移民。

希臘：嚴禁黃金簽證物業作Airbnb

希臘經歷2024年9月的移民政策改革後，熱門地區如雅典、塞薩洛尼基（ Thessaloniki）及部分知名島嶼的房產投資門檻已大幅調高至80萬歐元（約731萬港元），其他地區則為40萬歐元（約366萬港元）。如果將商業物業改建為住宅或修復歷史建築則是25萬歐元（約228萬港元）的入場費。值得留意的是，希臘政府已嚴禁將黃金簽證的物業作Airbnb等短期出租，違者將面臨高達5萬歐元（約46萬港元）罰款甚至吊銷簽證。

匈牙利：海外收入毋須當地繳稅

另一個國家則是匈牙利（Hungary）的10年長效居留。匈牙利於2024年中推出的「訪客投資者居留許可」迅速成為歐洲新寵。投資者只需斥資25萬歐元（約230萬港元）購買政府認可的地產基金，並且須最少持有5年，或捐贈100萬歐元（約914萬港元）予高等教育機構，即可獲得為期10年、並可再續期10年的居留權。該簽證完全沒有居住要求，而且只要不成為匈牙利的稅務居民，海外收入便毋須在當地繳稅。

保加利亞：少數「一步到位」批證

至於保加利亞（Bulgaria）為極少數「一步到位」直接批出永居身份的歐洲黃金簽證。申請人需投資約51.2萬歐元（約467萬港元）於合資格基金，同樣毋須「坐移民監」。隨著保加利亞於2025年1月加入申根區及今年1月正式採用歐元，消除匯率風險，而且該國更擁有全歐盟最低的10%單一稅率，令其簽證含金量已大幅提升。另外，只要投資維持5年並通過語言測試，更可申請入籍。

拉脫維亞及意大利：無居住要求

拉脫維亞則是歐洲門檻最低的黃金簽證，僅需向當地小型企業投資5萬歐元（約46萬港元），全無居住要求。至於意大利，則提供25萬歐元（約230萬港元）投資創新初創企業，同樣亦是零居留要求，兩國亦屬申根區，持有其護照亦可自由通行申根區。

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