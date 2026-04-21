兩孩之母平價買無敵海景盤 背後隱藏可怕危機 「土地一直向下傾斜」

美國南加州一名育有兩名子女的母親，兩年前買入一幢坐擁無敵太平洋海景、風景如畫的洋房，且叫價竟遠低於同區市價；不過，物業平賣的背後，是大屋底下的土地正慢慢滑向太平洋，甚至有倒塌的威脅。令人驚訝的是，該名買家入市前對這區的地質問題早已知情，但為了平價進駐頂級豪宅區，她最終仍決定放手一搏，將別人眼中的危樓，視為人生難得一見的「終極筍盤」並拍板購入。

參觀大宅後一見鍾情 無懼地基下移風險

《紐約郵報》報道，45歲買家Eilen Stewart首次參觀這棟位於Rancho Palos Verdes山坡上的牧場式住宅時，已對物業一見鍾情。單位不但設有採光充足的廚房空間，亦有足夠戶外地方供子女玩耍，並可飽覽太平洋海景；更吸引的是，業主最初叫價僅約150萬美元（約1,170萬港元），明顯低於周邊豪宅水平。

不過，「平價」背後的原因很快浮現。報道指，該住宅位處南加州知名的山泥傾瀉帶「Portuguese Bend」，是全美最大的活躍住宅山泥傾瀉區之一。過去數十年來，區內數百棟房屋下方的土地一直向下傾斜。

專家指出，這區的地質問題可追溯到1950年代。當時為修建道路而進行工程，惟施工改變了地下水流與地層結構，此後數十年間，土地一直處於緩慢移動的狀態。

儘管風險不低，Stewart與丈夫最終仍決定繼續交易，並於2024年5月以約130萬美元（約1,018萬港元）買入該物業。由於二人過去曾翻新狀況較差的住宅，因此相信自己有能力應對潛在問題，亦認為區內環境、學校質素及社區氣氛，足以抵銷部分風險。

對Stewart一家而言，該區最大吸引力除了海景，還有寧靜生活環境及家庭友善氛圍。區內可見馬匹、孔雀與蜿蜒海岸道路，加上名校林立及鄰里關係緊密，令這個地方看起來猶如世外桃源，只是這份吸引力，始終建基於一個不穩定的地質現實之上。

每周移動一呎 專家：根本不應在該處建屋

事實上，Portuguese Bend一帶多年來一直受滑坡困擾，近年情況更有惡化跡象。地質學家Mike Phipps形容，這裡可能是全美、甚至全球其中一個建有住宅的最大活躍滑坡區，而持續移動的地層已令部分路面、房屋及公用設施出現裂縫與損毀。

近期最受關注的是地面移動速度加快，部分地點一星期可移動約一呎，令區內住戶需在海景生活與結構安全之間作出取捨。現時約有400棟住宅位於相關滑坡範圍內，亦有居民因情況轉差而選擇撤離或放棄物業。

正因地質風險顯著，該區住宅價格往往較南加州其他海岸地段同類海景物業有明顯折讓，對部分買家而言反而構成「低價入場」誘因。

工程師及市府近年曾嘗試以排水等方式減慢滑坡，透過抽走地下水減少對黏土層的潤滑作用，但專家普遍認為問題未必可以徹底解決，社區長遠前景仍充滿變數。

Phipps直言，大自然力量最終恐難以抗衡，並指出按常理來說，當地其實不應再繼續興建住宅。 不過在現實之中，仍有像Stewart一家這樣的住戶願意為了景觀、社區與相對可負擔的入場門檻，繼續承擔這場高風險的置業賭注。

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