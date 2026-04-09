內地租客疑不滿扣按金報復 水泥封死全屋水喉 冷氣機及床底等塞腐肉惹惡臭

出租單位賺取回報是不少業主的投資選擇，不過最怕「遇人不淑」，一旦遇上惡租客，不單止蒙受租金損失，還可能要收拾爛攤子。綜合內媒報道，內地一對業主夫婦近日遇到劣質租客，因清潔問題發生矛盾後，租客竟在退租時大肆破壞單位，不但用水泥堵死全屋水管及馬桶，更在單位內藏匿生肉，導致惡臭熏天。有內地律師指出，該租客的行為已涉嫌違法，嚴重者或需負上刑事責任。

退租糾紛引發惡意破壞

據內媒報道，業主鄭女士憶述，該單位於去年3月租予一位女租客，租約於今年4月4日到期。在租約期滿的前一天，租客通知已搬走所有物品。由於鄭女士夫婦身處外地，便委託地產代理前往檢查，代理回覆指租客並未打掃衛生，單位內留有垃圾。

鄭女士的丈夫表示，他曾向租客表明，需要聘請保潔人員將單位打掃乾淨，否則將從1,900元（人民幣，下同）的按金中扣除相關費用。然而，當他於次日安排好清潔人員，並試圖聯絡租客交還鎖匙時，對方已拒絕接聽電話。

開門驚見單位遭水泥封死

該丈夫無奈之下只好請開鎖公司協助，但開門後屋內情況卻令他大為震驚。據內媒引述其描述，單位內所有的下水管道，包括馬桶，一共7個下水通道，均被灌入水泥並完全封死。此外，在冷氣機、衣櫃及床底的頂部等隱蔽處，更被塞入了腐肉，導致屋內散發惡臭。鄭女士夫婦對此感到不解，強調與租客素無恩怨，不明白為何會因小小的清潔問題，而招致如此嚴重的報復。

鄭女士稱，目前單是疏通管道的費用已花費超過2,000元，廁所馬桶未來可能需要整個更換，但涉事租客則一直處於失聯狀態。

律師：或涉刑事毀壞財物

就此事件，內媒引述席軍旗律師分析指，若租客因退租糾紛而蓄意破壞房屋，其行為已違反內地《民法典》中關於妥善保管租賃物的義務。業主有權向其追討包括清理、維修、更換設施以及因單位無法出租而造成的空置期損失等全部賠償，按金在抵扣後，差額部分業主仍可繼續追討。席軍旗更指出，若其破壞行為情節惡劣，且造成的損失金額巨大，該租客還可能涉嫌「故意毀壞財物罪」，將面臨治安處罰甚至刑事責任。

報道最後提及，媒體曾多次嘗試聯絡該名租客，但其電話始終無人接聽，希望她看到報道後能主動現身處理問題。

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