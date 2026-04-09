殘破火災盤反變搶手貨 代理稱買家喜歡「推倒重來」成交價高見4000萬

樓市盤源短缺，連被大火燒至面目全非的「火災盤」也成搶手貨！澳洲悉尼近期出現異象，大批曾遭祝融洗禮、甚至佈滿瓦礫的廢墟物業，竟獲一眾買家高價瘋搶，部分成交價更超過4,000萬港元，令人咋舌。

悉尼正面臨可即時動工及可負擔物業短缺的問題，導致大批被判定為無法居住的火災損毀房屋，成為市場上的奇特搶手貨。

位於薩里山（Surry Hills）的一幢排屋於上周推出拍賣，意向價170萬澳元（約936萬港元），最終以未公開的價格售出。在此之前，韋弗利（Waverley）一間五房大屋亦以接近其750萬澳元（約4,133萬港元）的意向價售出；布萊克鎮（Blacktown）一個物業亦以84萬澳元（約462萬港元）易手。

無懼破舊承接 代理爆買家心態

在網上放盤簡介中，這些需要大規模維修的廢墟，往往被地產經紀包裝成「白紙一張」（a blank canvas）或「千載難逢的機會」。

玫瑰灣（Rose Bay）Hart Estate Agents代理Alex Hart表示，這類物業為買家提供了重新塑造房屋的機會，「買家通常對它們趨之若鶩，正因為它們破舊不堪、未經翻新，人們喜歡那種『推倒重來』的潛力。」

不過他提醒買家，入市前必須了解結構受損程度，「肉眼只能看到部分的損毀，但外牆是否堅固、承托力是否足夠等隱蔽問題是看不見的，除非你打算將整個物業夷為平地重建。」

除了一般買家，連投資者亦加入搶購行列。去年10月，龐奇博爾（Punchbowl）一幢於2024年被大火摧毀、一直蓋著藍色防水布的分層大廈，被一名本地發展商在未有公開放盤下，以290萬澳元（約1,597萬港元）購入。據悉，該場火災是由前租客不當使用電源插座引起，火勢最終燒穿屋頂。

Class Realty Bankstown首席代理Fadi Hajjar指出，富裕投資者看中這類物業擁有單一業權，從而省卻許多額外開支。

相關文章：神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利

相關文章：90萬買起整間英國「機舖」 直擊東北部奇葩排屋 客廳塞滿13部老虎機 回報達10厘

相關文章：買彩票贏近2500萬元海景豪宅 幸運夫婦住半年「嫌太大」 決定放售套現換樓

相關文章：朱克伯格逾13億購邁阿密豪宅 設巨型水族箱及秘密通道 被譽「億萬富翁地堡」鄰居非富則貴

相關文章：碧咸大仔Brooklyn斥8100萬「自立門戶」 直擊7000呎洛杉磯豪宅 奢華配套媲美酒店

相關文章：「全球最窄房屋」挑戰健力士紀錄 入口僅闊63厘米 竟設廳房廚廁及電視機等一應俱全

相關文章：《Breaking Bad》經典大屋沽出 業主受夠粉絲朝聖 曾開逾3000萬天價放售

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

相關文章：童話式「薑餅屋」叫價逾千萬 夫婦兩年前購入翻新勢勁賺 大讚「外觀獨一無二」