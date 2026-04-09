英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤

過去BNO移民熱潮引發不少港人投資英國物業，但近期卻爆出新樓大延期問題。《The Standard》獨家報道，英國發展商X1旗下Manchester Waters大型屋苑中，有兩幢物業原定去年底交樓，但至今「連地基都未打」，觸發逾300名投資者恐慌，市傳當中有逾百名香港投資者，單是首期資金估計凍結1億港元。記者追查後更發現，事件並非單一發展商資金斷裂，而是英國於2022年實施嚴格《建築安全法》（Building Safety Act）後引發的市場連鎖反應。有英國律師呼籲，買家宜盡早商議賠償方案，以免發展商清盤導致血本無歸。

在修例風暴下，全英高層新盤恐爆發大規模延期潮，連資深英國物業投資者、英識教育創辦人陳思銘亦是今次風波的苦主之一。

陳思銘自2014年起投資英國樓，目前持有7個物業，其中2017年及2018年買入X1位於曼城Media City兩個單位，一個收樓後至今有5%至6%租金回報；基於之前收樓及收租順利，2020年再斥資約16萬英鎊（約168萬港元）購入Manchester Waters項目E座一房單位，當時繳付約60萬港元首期，但直至去年12月31日的「最終交樓期限」（Long Stop Date），D、E 座卻是一塊平地，「連地基都未打好」，一眾買家到今年2月19日收到發展商電郵，以「消防條例及建築法規更改」為由正式宣布項目無法如期落成。陳思銘直斥發展商推搪，但預計追討過程的律師費用高達30萬港元，又可能拖延幾年時間，「真的很憤怒」。

英識教育創辦人陳思銘2020年斥資約16萬英鎊（約160萬港元）購入Manchester Waters E座一房單位，最終項目連地基都未打好，收樓無期。

另一名任職建築師的香港買家林先生（化名）表示，原計劃與家人以BNO移居英國，2020年以18.5萬英鎊（約194萬港元）購入E座中層一房單位，前後繳付約100萬港元首期。初接獲延期通知時，以為過了期限可按合約獲賠償，但及後驚覺地盤根本未動工，現正急尋律師求助。

熟悉英國樓買賣的FMI至匯投資行政總裁及合夥人李丹翔表示，曼城過去的確發生過延遲交樓問題，目前買家應盡快找律師搞清訂金是否受合約保護，要求發展商退款。

由於曼城樓價較倫敦平，吸引不少港人買家，但李丹翔指曼城樓盤大多為中小型，甚至新發展商，買海外樓花理應揀選背景實力雄厚，並按時發放建築進度報告為佳。

曼城樓價較倫敦平，吸引不少港人買家。

代理行急補救 港人首期涉近億

本港有多間大型物業代理行當年有推售該項目，市傳多達100名港人投資者，由於需支付20%至35%首期，單是首期料凍資逾億港元。利斯蘇富比（List Sotheby’s）香港與東南亞市場執行董事長馬偉傑證實，旗下約22名香港買家受影響，各人已支付約12萬至18萬英鎊（約126萬至189萬港元），涉資逾2,600萬港元。他表示，已聘用英國律師團隊協助買家追討發展商償還本金，並有部份買家已獲全數退款。

Sakura Global董事李明輝則指，該行主力推售英國二手物業，甚少涉及樓花項目，但因應部分X1「粉絲」買家希望該行協助購入，亦有6名買家受影響，總共涉約600萬港元訂金。他強調，正積極協助買家循法律途徑追討，並指律師建議「愈快行動愈好」，以免發展商資金斷裂。

全英高層項目 專家恐爆發連鎖反應

仲量聯行香港國際住宅部主管章覺文分析，事件核心原因在於2017年倫敦格倫費爾塔（Grenfell Tower）大火後，英國政府2022年通過極嚴苛的《建築安全法》，並針對18米（或7層樓）以上高層住宅實施新指標。他解釋，X1單是為符合新法規重新設計，建築成本暴增約1,800萬英鎊，加上新規要求的「黃金線索」（Golden Thread）制度令審批極繁複，動輒耗時逾年，「許多2020年開售的樓花中途遇上法規變陣，陷入『做又蝕、唔做又唔係』困局。」他更預警，全英二三線城市高層項目將面臨連鎖反應。

律師拆局： 棄集體訴訟快索償

英國律師行Jay Binglam李浩燊律師直指，X1透過「特殊目的公司」（SPV）持有項目，一旦清盤，買家索償將大打折扣。他建議買家放棄耗時的集體訴訟，改以私下談判爭取退還本金、利息，甚至追討物業升值的差價損失。

事實上，英格蘭西北部大型發展商X1 Developments約2011年成立，主力發展曼徹斯特與利物浦，目標買家大多為收租客。根據官方資料，集團至今已交付36座建築物，合共5,659伙；其中Manchester Waters項目逾500伙，已交付A、B、C座共406伙，無法交樓的D、E座則合共有336名買家受到影響。在2019至2021年期間，BNO政策出台前後，X1透過香港的大型中介，例如Savills、世邦魏理仕(CBRE)、李斯蘇富比﹑利安環球等舉辦展銷會，因此累積了大量香港業主。本報記者就事件去信X1 Developments及曼城的Trafford Council，截稿前亦未有回覆。