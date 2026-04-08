發展商擅改規劃「公廁變劏房」 業主斷言拒絕580元分紅方案 負責人死撐是活化

內地不時發生奇葩物業糾紛。浙江杭州一個屋苑業主近日投訴，大廈樓層內原本規劃為「公共洗手間」的公用地方，竟被發展商擅自改裝成附設家電的「劏房」出租謀利。發展商更提出所謂的「利潤共享」方案，每戶業主每年僅獲分約580元（人民幣，下同）。大批業主對此強烈不滿，要求免除全年逾4,000元的物業管理費，否則必須將該處還原，目前當地城管及相關政府部門已介入調查。

內媒《紅星新聞》報道，涉事屋苑為杭州蕭山區「星輝時光城」，業主黃女士指，她於2022年向發展商杭州航民科爾置業有限公司購入一個約66平方米（約710平方呎）的單位，並於2024年年中收樓入伙。一直相安無事，直到去年12月底，她赫然發現樓層公用區域放置了洗衣機及雪櫃等家電；到今年初甚至「已經有人住進去了」。

「套房」齊備床鋪、抽油煙機

黃女士核對售樓時的平面圖，確認該位置原本的規劃用途為公共洗手間。經實地視察發現，該「改裝房」與一般住宅單位大門相似，設有獨立門牌，內部更分作兩層，床鋪、家電一應俱全，甚至安裝了抽油煙機。黃女士氣憤地表示：「我們花了這麼多錢買的公攤面積（公用地方），現在卻被他們私自拿來出租圖利！」

發展商推「利潤共享」方案

據悉，該屋苑6號樓合共有16間同類型的「公廁改裝房」。黃女士提供了一份由發展商委託發出的「出租事宜意見徵詢」文件，內容顯示這16間套房已委託第三方出租，每套月租約1,350元，預計每年總租金收益逾23.7萬元。然而，文件列明改裝工程成本高達122.7萬元，扣除裝修成本後，6號樓每戶業主每年僅能分得約580元收益。

該項目裝修的工程負責人曾要求黃女士簽字同意，但遭她斷言拒絕，「用不用是我們業主的問題，但你不能私自拿去獲利，這觸碰了業主的利益。」黃女士代表約20戶業主提出訴求：免除每年約4,000多元的物業管理費（以每平方米5.5元計算），或將該處恢復原狀。

政府執法部門介入

面對業主聲討，負責人強調改裝工程在樓盤未售出前已經完成，並指斥資過百萬元改裝是為了「活化」該處，讓大家共享收益，「我們也是為業主考慮，沒想到現在好心做壞事。」他直言業主要求免收管理費不切實際，「這與出租收益是兩碼事」。

事件曝光後，當地多個政府部門已介入跟進。負責屬地綜合執法的部門表示，已將情況通報予住房和城鄉建設局（住建局）。杭州市規劃和自然資源局蕭山分局經派員實地核實後，確認6號樓1至16層的原公用衛生間確實已改建為公寓出租，涉嫌擅自改變規劃用途及處置業主公用部分。當局強調，後續將配合執法及主管部門，依法依規作進一步調查及處罰。

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