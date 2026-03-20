買家200萬錯買北京中伏樓花 苦等三年驚揭一樓兩賣「 新業主竟派師傅去裝修」

買樓置業本是開心事，但若不幸遇上發展商「一房兩賣」，隨時血本無歸。一名湖南買家傾盡親友積蓄，斥資近218萬元（人民幣，下同）購入北京門頭溝融創旗下一個單位。然而苦等三年，不僅遲遲未能收樓，更驚悉單位早已因發展商的債務問題被法院拍賣，至今大部分款項仍下落不明，買家無奈形容情況如同買了空氣。

一名湖南買家傾盡親友積蓄，斥資近218萬元人民幣購入北京門頭溝融創旗下一個商住現樓單位，然而苦等三年驚揭「一樓兩賣」。

信任知名發展商入市 等三年始知「一樓兩賣」

內媒《新黃河》報道，2021年11月，買家與北京融創興業地產有限公司簽訂合約，購買一套面積約80多平方米（約800平方呎）的商住兩用單位，總價約253萬元。基於發展商的信任，買家分三次支付了217.9萬元，佔總樓價逾86%。

然而，發展商收款後僅開出收據，但遲遲未交樓，僅以疫情為由，要求無限期等待。買家當時認為「大公司應該無問題」，結果一等便是三年多。

直至去年6月，一名裝修師傅在工地發現， 該買家購入的單位內竟有其他工人施工，門口更貼有裝修告示。他接獲通知後趕赴現場守候兩日，「『新業主』派師傅去裝修，我想了解情況，但對方始終沒有出現。」

透過多方打聽，他才震驚地發現，該單位已於2024年因北京融創興業的債務問題被法院拍賣，並轉名至其他公司名下，而作為買家的他對此卻毫不知情。

2021年11月，買家與北京融創興業地產有限公司簽訂合約，購買一套面積約80多平方米（約800平方呎）的商住兩用單位，總價約253萬元。

多次調解無果 發展商承諾屢次「走數」

事件揭發後，買家隨即展開追討行動。他查冊發現，北京融創興業的註冊地址為「北京市門頭溝區永定鎮人民政府辦公樓8層804室」，親赴現場後卻發現該單位空無一物，亦無任何辦公設備及人員，鎮政府部門更表示對此毫不知情。其後，他轉往融創朝陽區總部，前後交涉三次才得以入內遞交資料，最終仍是杳無音信。

其後，買家向門頭溝區住建委投訴，當局立案並先後組織多次調解，但發展商的承諾卻屢次「走數」。紀錄顯示，2025年8月首次調解時，發展商承認責任並承諾一周內退還大部分款項，買家更因此簽署了放棄利息申請。然而，其後發展商反口，改為提出以兩個總值80萬元的子母車位抵銷部分房款，餘款延後償付，至10月仍未兌現承諾。

融創上月再提出新賠償方案，建議以兩個位置偏遠的車位，以抵銷80萬元已付款項，再配搭一個位於200多公里外、河北張家口「京北融創城」的頂層單位，以抵銷另外120萬元。不過，買家發現該頂層單位存在漏水問題，且毫無實際用途，因此他拒絕這個接受「換樓換車位」方案。發展商唯有再次承諾，於一周內在北京市內尋找其他可作抵扣的單位。截至截稿前，買家仍未能取回買樓款項，目前正準備正式報案，尋求進一步法律行動。

律師：涉合同詐騙

就上述事件，門頭溝區住建委曾於2025年9月的答覆意見書中指出，發展商在未通知抵押權人的情況下，擅自以出售、出租等方式處分抵押房地產，已責令北京融創興業限期改正。不過，對於退還房款及損失補償等訴求，當局僅將其定性為「民事合同糾紛」，建議透過協商或司法途徑解決。

河南澤槿律師事務所主任付建指出，雙方簽訂的買賣合約合法有效，發展商未按約定交樓，且單位被法院拍賣亦未及時通知業主，已構成根本性違約。他進一步強調，發展商在明知房屋已抵押且有被司法處置風險的情況下，仍然對外出售，若其主觀上具有非法佔有購房款的目的，該行為已涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》中的合同詐騙罪，建議業主收集相關證據向公安機關報案，追究其刑事責任。

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