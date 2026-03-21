馬來西亞新盤 入門價約400萬

馬來西亞為不少港人旅遊熱門地點，當地近年亦有不少住宅項目來港推售，最新位於檳城全新海景豪宅項目Lightwater Residences，售價約為馬幣200餘萬起，折合港幣約400萬。

The Light City是檳城最核心發展地帶的城市級綜合體，由怡保工程集團（IJM Corporation Berhad）和鵬瑞利（Perennial Holdings）聯合發展，Lightwater Residences屬The Light City總體規劃的一部分，毗鄰檳城大橋的海濱豪華住宅項目，坐擁無敵海景。

涉262伙提供2至3房

項目由2座34層高的住宅大樓組成，合共262伙，設有2房連書房、3房及3房連書房戶型，面積1152至1690方呎，項目來港推售，售價由馬幣200餘萬起，折合港幣約400萬，每戶可配2至4個車位，買家並可享有永久產權，項目預計2029年第1季落成。

單位面積均逾千方呎，特點為每戶均設有私人升降機大堂及儲物室，每個單位設有落地窗，大部分單位都擁有壯闊海景。住戶專屬設施分布於兩個樓層。

在交通配套上亦有優勢，無縫連接的未來輕鐵（LRT）站，將徹底改變區域的交通格局。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。