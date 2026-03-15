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大阪樓盤和民宿 連環錄查詢｜李丹翔

海外置業
更新時間：11:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-15 HKT

近日FMI星級買家兼OKINI Home代言人周奕瑋（Jarvis）到大阪收樓全新樓盤The Peak Chiyozaki Grand，片段放上網後，我們收到很多客人的查詢，表示對我們大阪的樓盤和民宿感興趣，多謝大家對我們的支持。

最開心是有很多客人主動向我們查詢千代崎、大正一帶的樓盤，想知道這一個地區的特色。事實上，我們興建項目的地區全都是我自己私心很喜歡的地區，但很多的香港人只認識心齋橋、難波等熱門地區，因此我一直很想利用自己的項目帶大家認識一些很有潛質的地區，現在終於做到了。

大阪寧靜小區千代崎

千代崎最為人熟悉的就是大阪京瓷巨蛋的所在地，很多國際巨星都曾於此舉辦巡迴個唱。雖然是大型表演場地的所在地，但由於大阪政府對於場內的噪音及震動的監管嚴格，表演進行期間場內觀眾一律「禁止跳躍」，而且晚上十時過後所有表演和比賽都必須減少使用樂器或高聲應援，以維持安靜的居住環境，因此千代崎不存在噪音和震動的問題。

相反，千代崎事實上是一個寧靜、民風淳樸的地方，附近有三條不同的河流，很多居民假日和公餘時間都會到河邊散步或跑步，生活節奏寫意。千代崎區內有一個大阪最大的Aeon購物商場，內設超過一百間商店，生活所需用品都可以在此買齊，生活方便。

千代崎和大正JR站只有一河之隔，同樣位於大阪市的西部位置。大正JR站是大阪重要交通樞紐，乘JR關空快速一線直達機場；乘JR大阪環狀線更是連接整個關西地段。大正站鄰近日本環球影城、未來夢洲賭場，乘JR前往環球影城和夢洲，分別只需十五和二十分鐘。位於大正站旁邊的The Peak Chiyozaki Waterfront。

李丹翔

FMI至匯投資集團

行政總裁及合夥人

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

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