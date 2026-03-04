另類家居｜逾2600呎豪宅內設籃球場 由壁球中心改建 觀眾看台巧妙變「閣樓」

想像一下，回到家第一步不是走進客廳，而是踏入一座體育館——這種非一般的居住體驗，原來在現實中真實存在。位於西澳首府珀斯（Perth）頂級地段Peppermint Grove 的一戶特色豪宅近日成功易手。該物業前身是一座壁球中心，經大規模改建後，不僅配備現代化生活空間，更內置一個室內籃球場，設計極具心思，成為促成交易的關鍵。

該物業為Johnston Street8號4室，實用面積247平方米（約2,658方呎），坐落在一個低密度住宅區。大宅由兩個壁球場改建而成，其中一個被改造成三間睡房、浴室、廚房及起居空間；另一個則變成極具空間感的室內籃球場。推門入屋，寬敞的籃球場即映入眼簾，配合高達5米的樓底及4米高的巨型拱形玻璃窗，空間感與氣派非凡。

點擊睇特色豪宅內部：

據了解，原業主於2021年購入後進行大規模翻新，除了廚房及浴室全面現代化，更特別在這片巨型活動空間安裝了籃框及籃板，並加上籃球場線。

更有趣的是，昔日壁球場的觀眾看台亦被巧妙地改造成閣樓空間，通過旋轉樓梯上下銜接，可作為家庭辦公室或創意工作室，也能在家庭籃球賽對決時，搖身一變成為專屬的「評述員席」。

繼續睇特色豪宅內部：

負責該物業銷售的代理Emma Milner表示，業主開價165萬澳元（約909萬港元），在房地產網站上架後吸引逾1.1萬次瀏覽，並於上周迅速獲買家承接。她透露，在開放日期間，無論是成人還是兒童，無不被這個獨特的室內籃球場吸引，紛紛忍不住即場「試射」投籃。這項罕有設施成為不僅帶來無限樂趣，更成為打動買家及促成交易的決定性因素。

相關文章：夫婦買地自建Dream House慳百萬 靠組合屋技術5周砌好結構 「說明書非常詳盡」

相關文章：魔術師改造夢幻「機關屋」 牆壁及汽水機等各有暗門 隱藏霓虹燈光舞廳

相關文章：《Breaking Bad》經典大屋沽出 業主受夠粉絲朝聖 曾開逾3000萬天價放售

相關文章：40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

相關文章：童話式「薑餅屋」叫價逾千萬 夫婦兩年前購入翻新勢勁賺 大讚「外觀獨一無二」

相關文章：建築商被指用《模擬市民》賣樓 設計虛擬微型房屋當廣告 獲讚「正過AI生成圖」