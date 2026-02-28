倫敦新盤入門價580萬 提供145伙 設有分層及獨立屋

英國當地近年推出不少全新住宅項目發售，最新有位於倫敦Wandsworth Common，項目亦來港推售，售價約由英鎊55萬起，折合港幣約580萬。

涉145伙涵蓋1至3房

由英國知名發展商London Square精心打造，位於倫敦SW17地區的住宅項目Wandsworth Common，項目提供145個單位，設有分層及獨立屋，分層單位涵蓋1至3房，面積介乎621至1239方呎；獨立屋則提供4至5房間隔，面積1636至2476呎，現時分層單位售價由英鎊55萬起，折合港幣約580萬元；獨立屋售價則由148萬英鎊起，折合港幣約1562萬。

項目最大亮點為住戶可專享佔地32英畝的Wandsworth Common公園景致，將舒適生活與自然綠意完美融合，集優越地理位置、自然景觀與現代生活於一身。

項目交通極其便利，步行僅需15分鐘即可抵達Southern線Wandsworth Common火車站，快速連接倫敦核心區域；約17分鐘可達Clapham Junction，而前往倫敦維多利亞站只需約15分鐘車程。搭乘鐵路至希斯路機場也僅約40分鐘。 發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。