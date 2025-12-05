Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

多倫多新盤來港推327萬入場 提供1至3房戶型面積441呎起

海外置業
更新時間：06:00 2025-12-05 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-05 HKT

加拿大為不少港人移民的主要國家之一，當地亦有不少華人居住，包括加拿大第一城市多倫多，當地最新來港推售的住宅項目位於大學區旁的全新項目101 SPADINA，入場價約加幣58.7萬起，折合港幣約327萬。

另有Penthouses特色戶

多倫多為加拿大最繁榮的城市之一，亦是金融中心，當地近年有不少全新項目推售，亦有不少項目來港銷售，最新由多倫多房地產開發商Devron發展的101 SPADINA來港銷售，項目樓高39層，提供245伙，面積介乎441至6250方呎，提供1房至3房戶型，另有Penthouses特色戶。

101 SPADINA單位面積由441方呎起，空間感不俗。

項目是次來港銷售，售價約由加幣58.7萬起，折合港幣約327萬，入場門檻不高，適合用作自住或投資收租用途。

屬單幢式住宅的101 SPADINA，規模不算很大，但亦設有12000方呎的會所設施，設施括健身室，瑜伽室、桑拿室，共享工作及圖書室、兒童專區等。

多倫多市中心有完善的規劃，地鐵線越來越多，當地教育資源豐富，設有3間具名氣的大學，包括加拿大第一大國際級學府（University of Toronto）、多倫多都市大學（Toronto Metropolitan University）及安大略藝術設計大學（OCAD）。

除了學術環境氛圍，多倫多市中心有着完善的城市規劃，當中金融中心里的地下城PATH System，亦是多倫多最大的地下城，總面積400萬方呎，長達30公里。

鄰近PATH地下城入口

項目鄰近PATH地下城入口，可步行到達唐人街，集金融中心，動畫設計及創新科技的核心，舉步到達Streetcar及地鐵，交通上有一定優勢，附近亦有多間五星級酒店，亦鄰近Bay St. 金融街。發展商委託康榮國際協助銷售。

項目是次來港銷售，售價約由港幣327萬起，入場門檻不高。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

