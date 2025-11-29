大阪新盤主攻1房160萬入場 面積304呎起 戶戶設露台

港人對旅遊日本熱情不變，由於當地住宅單位入場門檻低，吸引不少港人於當地置業，用作度假或收租，最新來港推售位於大阪的The Peak Chiyozaki Waterfront，售價由3300萬日圓，折合港幣約160萬。

由FMI JAPAN株式會社發展，位於大阪市大正區三軒家東2丁目的The Peak Chiyozaki Waterfront，項目提供28個住宅單位，單位面積清一色為269方呎，為1房1廳設計，每戶均設有露台，面積介乎35至40方呎，單位連同露台面積約304至309方呎。

項目預計2027年第1季落成及交樓，樓花期約15個月。

發展商率先推出16伙發售，其中售價最平，位於1樓的2個單位，連同露台面積約309方呎，售價約為3300萬日圓，折合港幣約160萬；頂層設有2伙Penthouse，連露台面積同為309方呎，售價約為日圓4250萬，折合售價約港幣211萬。

4樓以上單位可享河景

入場門檻低，適合購入旅行度假時居住，亦可用作收租用途。買家購入後可擁有永久業權，項目預期2027年首季落成及交樓。

港人對大正區未必十分熟悉，大正區位於大阪西側，鄰近兩條河道，項目其中最大賣點，為4樓以上單位可享有河景，這是日本物業中最具特色的，閒時可在河道兩岸緩步跑或散步，相當捨意。

步行6分鐘到大正站

項目擁有鐵路優勢，從項目步行約6至7分鐘，便可到大正站，並與長堀鶴見綠地線及大阪環狀線無縫銜接，如從大正站經長堀鶴見綠地線前往心齋橋，只須約7分鐘；經大阪環狀線到天王寺站及大阪站約5分及12分鐘；往環球影城亦只需約19分鐘，從項目步行數分鐘，亦可到達大阪知名的大阪巨蛋。此外，往關西國際機場亦只需約60分鐘。

項目附近亦有不少食肆，各式各樣的日本料理店隨處可見，亦不少生活雜貨店，起居飲食生活配套，一應俱全。由FMI至匯投資負責銷售。