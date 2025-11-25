Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

佳兆業夥中信城開發布深圳豪宅「信悅灣」 位處跨境樞紐 憧憬港深西部鐵路發展

星島環球網報道，以「海之交響，信悅和鳴」為主題的全球發布會暨藝術盛典，今日於海上世界文化藝術中心舉行，標誌著由中信集團與佳兆業集團（1638）戰略合作的「中信城開信悅灣」項目正式向全球發布，這也是佳兆業集團繼境外債務重組後又一重大項目落地。

《星島》記者 蘇楠 深圳報道

中信城開黨委書記、董事長楊勁，中信城開黨委副書記、總經理許立凡，中信城開（深圳）董事長陸程、中信銀行深圳分行黨委書記、行長陳瑋，佳兆業集團董事會主席郭英成，中信海直黨委書記、董事長張堅等嘉賓共同出席本次發布會。

業內人士：為佳兆業提供顯著現金流

中信城開信悅灣作為信悅系「鼎序」作品開山之作，是中信集團和佳兆業集團聯合打造的戰略性項目。業內人士指出，該項目是佳兆業集團關鍵的資產「壓艙石」，能為公司帶來顯著的現金流及價值支撐，它的順利面市，也向市場展示了佳兆業集團卓越的運營能力和重回高端賽道的實力，為民營房企困境突圍提供了可借鑒路徑，彰顯了佳兆業在防範化解重大風險中的創新擔當。

設計師以海洋靈感融入項目

發布會當天，信悅灣總設計師英國法雷爾建築設計事務所的兩位董事Stefan Krummeck和鄧柏基親臨現場，從國際視野出發，闡述信悅灣的設計哲學。他們分享道，項目以海洋為靈感，將建築與自然、藝術深度融合，旨在為時代行者打造一處精神與生活共鳴的灣居範本。

活動上當代著名畫家、收藏家、書法大師吳歡老師執筆落墨，寫下「立中見遠信悅人生」八個字，意味以東方筆韻詮釋著信悅灣立於中國智慧和深圳灣稀貴稟賦，與時代行者共創「信悅人生」的廣闊境界。

表演方面，國際鋼琴大滿貫藝術家胡雪莎，彈奏《肖邦夜曲》，東方交響樂團則以演出樂章《燃情歲月》，著名男高音歌唱家戴玉強演繹《我的太陽》等世界名曲。

落戶深圳灣商務片區與濱海國際住區交匯處

「中信城開信悅灣」擇址深圳灣商務片區與濱海國際住區交匯處，位於戰略級地段。項目坐擁東西雙向視野，據介紹，向東是創新驅動、引領全球的「深圳答卷」，向西則是從改革前沿沉澱而成的世界級都會界面。區域內設有旗艦商圈、自然公園、國際教育資源與星級酒店。

豪宅共407伙 屬全景艙戶型

據介紹，項目以灣心為原點，規劃建設中的港深西部鐵路，升級深圳灣口岸與香港聯通效率，港深兩地交通便捷度將大幅提升。信悅灣在此布局，憑借雙地鐵直連、跨境樞紐便捷往來於港深，暢達灣區。項目共407伙，建築面積約211至512平方米海幕全景艙式純粹大平層正式面向全球發布。

