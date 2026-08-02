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日美據報周一宣佈聯手撐日圓 近15年首次聯合干預

宏觀經濟
更新時間：16:10 2026-08-02 HKT
發佈時間：16:10 2026-08-02 HKT

據路透引述消息報道，日本財務大臣片山皋月預計將於周一（3日）正式宣布，東京與華盛頓已在外匯市場展開聯合行動，以阻止日圓匯價跌至40年內的最低位。

「行動仍在進行中」

報道指出，片山可能會強調兩國決心應對日圓過度貶值。當被問及片山是否會宣布「聯合行動」時，一位消息人士表示「會」，並補充指「行動仍在進行中」。

報道提到，日本和美國當局早前在市場上進行了多輪日圓購買行動，這是自2011年以來的首次聯合干預，旨在提振日圓匯率，使其擺脫自1986 年以來的最低水平。

一位市場消息人士表示，日本政府上周四在紐約交易時段買入日圓兌美元；而日本央行數據則顯示，日本政府拋售了多達589.7億美元以支撐日圓。另有知情人士表示，美國財政部上周五也通知多家銀行，可能會干預日圓市場，並要求它們「做好應對未來行動的準備」。

相關文章：路透社照片揭美國疑入市撐日圓 財長貝森特待辦事項：買50億至100億美元

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