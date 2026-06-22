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韓國官員警告晶片熱潮或推高樓市 首爾樓價已連升72周

宏觀經濟
更新時間：15:15 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-22 HKT

韓國總統政策主管金容範表示，韓國受惠於AI熱潮帶動半導體利潤急升，名義經濟正以20多年來最快速度增長，但政策制定者需要思考相關收益如何流向更廣泛的經濟領域。他又警告，過剩流動性往往會流入房地產市場。

晶片價格推高國民收入

金容範指出，韓國首季實質國內生產總值（GDP）增長3.8%，但實質國內總收入（GDI）增長達13.2%，兩者差距反映晶片價格上升，大幅提升韓國購買力的程度遠高於實際產出增長。他表示，由此產生的大部分收入增長尚未滲透到整體經濟中，但未來數季可能透過花紅、加薪及出口收入匯回等方式逐步流入經濟。

金容範認為，這些收入增長最終可能支持奢侈品消費及房地產需求。他指出，回顧過去，這類資金多次流入樓市，難以假設今次周期會完全不同。

籲改革房地產及資本利得稅項

金容範又呼籲對房地產持有稅及資本利得稅進行「正常化」改革 ，但未有具體說明是否會推出新政策。截至6月中，首爾住宅價格已連升72周，即使政府先後推出多項樓市降溫措施，包括收緊按揭限制，樓價仍持續上升。

他亦指出，若名義增長持續強勁，現行利率水平未必能長期維持。不過，他警告，若貨幣政策收緊，負擔可能不成比例地落在小企業及弱勢借款人身上。

韓國央行5月底維持政策利率於2.5%不變，但在通脹壓力升溫及經濟增長優於預期下，已釋放較鷹派的政策訊號。

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