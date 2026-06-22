高市早苗未阻日央行加息 冀雙方緊密合作 市場料最快9月再加息

日本首相高市早苗周一在國會表示，期望日本央行與政府緊密合作，並在考慮經濟、物價及金融形勢下，採取適當貨幣政策，以可持續方式實現2%物價穩定目標。

被視為寬鬆幣策支持者

日央行上周加息至1995年以來最高水平，相關決定符合市場預期。高市早苗一向被視為寬鬆貨幣政策支持者，過去亦曾要求日央行行長植田和男在制定政策時，要充分考慮政府政策方向。不過，她上周重申政府與央行協調一致的立場，以此表示她接受日央行的加息決定。

日本上周公布數據顯示，5月全國消費物價按年升幅維持在1.4%，部分原因是政府補貼壓低能源成本。高市政府近日亦編製額外預算，將有助未來數月繼續緩和中東危機對家庭開支的衝擊。然而，日央行預計，中東衝突導致能源價格高企，將對通脹構成明顯壓力。市場因此預期，日央行今年底前仍可能再次加息，最快或於9月行動。

副行長：延遲調整政策或增風險

日央行副行長冰見野良三同日在國會表示，在目前基礎通脹有機會升穿2%目標的情況下，若延遲調整貨幣寬鬆程度，可能令相關風險變成現實，並在日後拖累經濟活動。

日央行上周加息決定中，只有一名政策委員投反對票，為高市任命的新任審議委員淺田藤一郎。高市本月稍後亦將有另一名人選加入日央行政策委員會，而兩名立場最鷹派的委員任期約一年後屆滿，意味她未來有機會透過提名新成員，改變九人小組的政策傾向。