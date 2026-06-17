美國議息｜聯儲局維持利率不變 料年底前加息0.25厘 沃什罕無參與「點陣圖」

【美國議息/聯儲局/FOMC/沃什】美國聯儲局於本港時間周四凌晨2時公佈議息結果，宣布維持利率不變，聯邦基金利率目標區間保持在3.5至3.75厘，符合市場預期。聯儲局「點陣圖」顯示，以中位數計，預期今年底前加息0.25厘。

點陣圖顯示，19名官員中，只有18人提交了點陣圖預測，新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）未有參與。

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在18位官員中，有1位官員認爲2026年剩餘時間應累計加息75個點子，有5位官員認爲應累計加息50個點子，有3位官員認爲應累計加息25個點子，有8位官員認爲應維持利率不變，有1位官員認爲應累計減息25個點子。

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沃什作為主席的首次新聞發布會將於30分鐘後舉行。今次議息預期是沃什首個關鍵考驗，因其一方面面對通脹壓力不斷上升，一方面美國總統特朗普卻持續敦促降低借貸成本。此外，市場關注，沃什打破聯儲局自金融危機後長達約14年慣例，未有參與「點陣圖」，可能引發部分官員不滿。

美國議息｜關注對通脹率2%目標表態

綜合媒體報道，市場正密切關注沃什對於聯儲局承諾將通脹率恢復到2%目標的支持，也可能被追問對於美伊達成臨時和平協議如何影響通脹和美國整體經濟前景的看法。

目前聯邦公開市場委員會（FOMC）內部的討論已明顯轉向對通脹風險的警惕，多位官員認為頑固的價格壓力正在強化，而且美伊衝突爆發令能源價格快速上漲，更進一步加劇了有關趨勢。同時，多位官員已闡述了可能需要加息的幾種情景，並希望在會後聲明中刪除任何暗示下一步可能減息的措辭。

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新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）。

美國議息｜料被追問「體制變革」細節

不過，在沃什被提名為聯儲局主席之前，他似乎與特朗普呼籲減息的立場一致，如今則似乎不得不應對通脹環境及其他官員的意見。根據芝商所FedWatch工具顯示，市場認為聯儲局在12月加息的可能性已近60%。

在沃什被提名為聯儲局主席之前，他似乎與特朗普呼籲減息的立場一致，如今則似乎不得不應對通脹環境及其他官員的意見。

沃什亦可能被追問他承諾為聯儲局帶來的「體制變革」的細節，包括改革聯儲局的溝通方式、縮減資產負債表規模，以及重新評估通脹模型，而這些改革大多需要FOMC其他成員支持，甚至通過投票決定。

美國議息時間表

聯儲局議息日期 聯儲局議息結果 美國基準利率 香港跟隨加息/減息幅度 香港基本利率 2026年6月18日 維持不變 3.5% - 3.75% 待公布 待公布 2026年4月29日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 2026年3月18日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 2026年1月28日 維持不變 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 2025年12月11日 減0.25厘 3.5% - 3.75% 維持不變 4% 2025年10月30日 減0.25厘 3.75% - 4% 減0.125厘 4.25% 2025年9月18日 減0.25厘 4% - 4.25% 減0.125厘 4.5% 2025年7月31日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年6月19日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年5月8日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年3月20日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75% 2025年1月30日 維持不變 4.25% - 4.5% 維持不變 4.75%

資料來源：聯儲局官網

美國議息｜沃什或不會提交點陣圖預測

針對「點陣圖」而言，美國銀行經濟學家Aditya Bhave預計沃什不會提交點陣圖預測。高盛經濟學家David Mericle亦在一份報告中指出，鑑於沃什過去對前瞻性指引的批評，將假設他不會提交點陣圖預測，但對此並不確定。至於TD Securities分析師預料，沃什或不參與點陣圖，主要是為了盡量減少在6月點陣圖中透露出其鷹派立場。

根據芝商所FedWatch工具顯示，市場認為聯儲局在12月加息的可能性已近60%。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli則指出，如果沃什不參與點陣圖，在市場看來，可能會被解讀為他對委員會的「惡意反對」。他又提到，如果沃什無法保持債券市場的信心，將立即產生負面影響，體現為利率中可能嵌入更高風險溢價，對整體經濟不利。

另一方面，聯儲局前高級政策顧問Robert Tetlow表示，將重點觀察沃什當前立場與其過往角色之間的延續性，「他可能會設定一些基準」，並指「白宮時期的沃什是一個無論如何經濟狀況如何，都會找理由減息的人，而胡佛研究所時期的沃什則是一個通脹鷹派」。

華僑銀行香港修訂美息全年不變

華僑銀行香港最新對美息的預測，由原來全年減息一次，修定為全年美息不變。該行經濟師姜靜解釋，因有見及近期美國非農就業等相關數據偏強勁，故移除原本減息的預測，但與此同時，實質當地就業市場並非太強勁，或會延後走弱，且薪資增長疲弱，加上通脹預期沒失控，聯儲局也沒必要急於加息，而會觀察更多經濟數據，因此估計美國到明年中都會維持聯邦基金利率於3.5%至3.75%水平。

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王良享：沃什若「畀一點」反映願合作

臻享顧問董事總經理王良享表示，今次議息會着眼於沃什會否在是次點陣圖上「畀返一點落去」，反映其對利率走勢看法。王解釋，由於沃什是中途加入，故可以不參與點陣圖，但若參與，則顯示他願與其他官員合作。此外，王良亨亦關注經過一輪戰事，聯儲局會否調整美國經濟和通脹的預測，以及議息聲明中會否剔除先前減息傾向的暗示等。

除了聯儲局對美國經濟及通脹的最新預測外，姜靜亦關注點陣圖反映儲局官員對未來利率的看法，以及沃什有關縮表、減少與市場溝通、通脹框架等主張會否執行，倘若成真，利率市場將會因為缺乏前瞻性和清晰度而變得波動。

本港P息料不變 拆息將扯高

港息方面，姜靜預期，在美息不變下，本港銀行亦會維持最優惠利率（P）不變，惟港元拆息受季節性因素影響，月底前將進一步扯高，昨日3個月以下拆息顯著上揚，其中2周拆息升破3厘，大升約55點子，報3.037厘；1個月拆息再升約11點子，報2.959厘，按現勢升破3厘也不出奇。