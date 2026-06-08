救市政策未解憂慮 印尼盾跌至新低 印尼遭遇「股匯債三殺」

印尼央行早前宣佈與政府支持貨幣的政策未能緩解市場憂慮後，觸發「股匯債三殺」，其中印尼股市周一曾大幅下挫逾4%、印尼盾曾跌至紀錄低位，10年期債息亦急升36個基點，創逾一年新高。

據彭博報道，隨着印尼國會議員擴大對央行的監督、當局展開貪腐調查，並公布新的商品出口規則，上周已令市場拋售勢頭加劇。印尼當局於周六則承諾穩定印尼盾並吸引資金流入，但投資者對國家財政開支計劃及總統普拉博沃（Prabowo Subianto）干預性政策仍感到不安 。

經濟壓力不僅來自匯率波動

報道又引述PT Bank Permata首席經濟學家Josua Pardede指出，「周六的聲明可視為減輕市場壓力的開始，但仍不足以持續扭轉市場方向。」他指出，當局需要提供更多細節，包括補貼利率、政府存款規模，以及對央行成本和政府債券發行的影響。

Pardede又表示，經濟壓力不僅來自匯率波動，還與對印尼的風險認知有關。「投資者不僅被高回報吸引，還需要對印尼的經濟前景保持信心。」

投資者「要求更高債息」

事實亢，印尼盾今年已累跌超過8%，股市指數亦下跌37%，成為全球表現最差的股市之一；同時，該國10年期債息升至7.24厘，較1月低位上升超過120個基點。ANZ銀行亞洲研究主管Khoon Goh表示，印尼債息大幅上升表明外資流出，投資者「要求更高債息，才願意重新入市」。

新韓證券（Shinhan Sekuritas）駐雅加達固定收益高級分析師Adra Wijasena表示，當局需要管理借貸成本上升，「因為若債息過高，政府利息負擔會加重，而此時政府正需要更多資金推行各項計劃」。

下周或需加息逾半厘

展望未來，印尼央行下周將舉行政策會議，該行上月已意外加息50個基點以捍衛貨幣。隨著印尼盾由年初的1美元兌16,725盾，跌至周一低位18,180盾，央行亦持續入市干預。不過，有關措施及政府債務還款，導致國家外匯儲備持續下降，5月已連續第五個月下跌至1,449億美元。

印尼央行高級副總裁Destry Damayanti周一則表示，央行將繼續管理印尼盾走勢，以防止過度波動。她又補充，印尼盾走勢與其他新興市場貨幣一致，並指6月17至18日的政策會議安排沒有改變。

PT Mega Capital Sekuritas駐雅加達宏觀策略師Lionel Priyadi認為，「要令印尼盾回升至18,000以下水平，央行需要加息超過50個基點」，並預期將加息75個基點。

新加坡SGMC Capital合夥人Mohit Mirpuri亦表示，「未來兩周至關重要。市場正尋求清晰的財政紀律、政策一致性，以及對宏觀經濟穩定的堅定承諾」。

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