印尼股匯雙殺 指數自高位瀉37% 匯價挫7% 憂政府民粹化 金融界紛「賣出印尼」

隨著印尼股市以全球最快的速度暴跌，印尼盾匯價跌至歷史低位。彭博報道指，全球投資者對印尼的信心正在磨滅，正興起「賣出印尼（Sell Indonesia）」交易。

印尼雅加達綜合指數(JKSE)連日下瀉，今早跌逾2%，自今年1月的歷史高位下跌了37%，成為今年90多個全球指數中表現最差。印尼盾今年來則貶值超過7%，外國投資者已撤出了數十億美元的印尼債券。

市場不滿總統具民粹及干預性政策

資源豐富的印尼，長期被視為新興市場投資組合中的重要配置，該國也長期被視為對外資友好的國家。報道指，印尼股市及匯市捱沽，源於投資者對總統蘇比安托（Prabowo Subianto）推行具民粹色彩和干預性的政策議程感到不安，而且這些政策正在不斷加碼。

管理著約43億美元資產的對沖基金K2 Asset Management的研究主管George Boubouras表示，當前亞洲最大的交易是「賣出印尼」。在當地投資數十年後，他已於2024年退出所有持倉。「我對印尼沒有任何投資敞口，我不會再給他們任何機會了。」

普拉博沃自2024年10月上任以來，承諾將當地每年經濟增長率提升至8%，推行了全國免費校餐計劃，擴大國家在經濟中的作用，並向主權財富基金Danantara注入了數十億美元。最近，他推動對關鍵大宗商品出口進行直接管控，以期遏制逃稅行為，但引發了出口商類股大跌。

蘇比安托（Prabowo Subianto）自2024年10月起出任印尼總統。資料圖片

前財長去年離職 任內恪守財政紀律

對不少投資者來說，前財政部長Sri Mulyani Indrawati去年離職是轉捩點，外界普遍認為她恪守財政紀律，而且她向市場保證印尼將繼續保持保守的預算管理，正是這種管理幫助印尼獲得了投資級信用評級並吸引了長期外國資本。不過，投資者如今開始質疑這些承諾是否仍然有效。

摩根大通私人銀行駐香港的亞洲利率及外匯策略主管Yuxuan Tang表示，國內政治不確定性是新興市場常見的風險，全球投資者通常會採取觀望態度，直到局勢恢復可預測性，「我們目前仍建議謹慎行事。」

普拉博沃上台 印尼盾挫14%亞洲最弱

印尼盾已成為市場焦慮情緒最明顯的體現，自普拉博沃上任以來已下跌約14%，並成為今年亞洲最疲弱的貨幣。印尼盾周四跌破歷史性的18000關口，期權市場也預示著進一步下跌。

管理約6240億美元資產的Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan表示，沽空印尼背後的核心原因素是對印尼盾的悲觀預期，「投資者仍然擔憂宏觀經濟失衡和政策可信度，尤其是在財政方面。」

憂信用評級遭下調 外資紛沽主權債

外國投資者自去年8月以來減持了86萬億印尼盾（折合約48億美元）的印尼主權債務，約佔 9%。雖然印尼央行多次干預，今年美元投資者持有的印尼債券已下跌超過8%，相比之下新興市場債務整體上升1.6%。另一個令人擔憂的是央行持有政府債務的比例不斷上升。印尼央行目前持有約27%的主權債券，這對新興經濟體來說是異常高的比例。拋售潮也重新引發了對印尼主權信用狀況的擔憂。該國在2012至2017年間獲得主要評級機構的投資級評級，這得益於多年來財政紀律的改善。一些投資者現在擔心，如果市場對其政策信心削弱，這些來之不易的成果可能會開始瓦解。

MSCI 公司早前表示印尼可能會從新興市場降級為邊境市場（frontier status），這引發了該國數十年來最嚴重的股市暴跌之一。MSCI 提出的問題包括企業所有權過於集中和監管鬆散。印尼當局已加強披露要求並提出修改自由流通股規則，但這些措施未能阻止沽售潮。印尼股票指數周四跌至2020年底以來最低水平，今年跌幅擴大至超過30%，原因是對印尼前景及主權信用評級下調的擔憂。

施政執行細節未明 投資者擔心確定性

普拉博沃政府認為，印尼需要更積極的政策來擺脫中等收入陷阱，提升價值鏈，並利用其在全球供應鏈中的戰略地位。除了政策轉變外，市場還在應對執行風險。印尼政府計劃加強對商品出口的控制、推行支出計劃並打擊腐敗，惟實際操作未明。SGMC Capital 合夥人Mohit Mirpuri表示，令投資者不安的不是概念本身，而是缺乏明確的執行細節。事實上，在新興市場當中，全球投資者亦不乏其他選擇，韓國和台灣提供了人工智能中最火熱的投資機會，印度可能繼續因增長和改革樂觀而吸引長期資金，巴西則受惠於更高的商品和能源價格。