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內地換樓補貼擴至多城 上海業主賣舊樓換新盤 獲3萬元補貼 讚政策助房產流轉 「老百姓和政府雙贏」

宏觀經濟
更新時間：06:00 2026-05-30 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-30 HKT

國務院日前（28日）印發《城市更新「十五五」規劃》，支持以專項債用作城市更新項目資本，刺激內房股昨日集體急升。事實上，在該規劃推出前，內地多地已積極推出不同的樓市政策，例如促進「以舊換新」，鼓勵換樓。參與了以上「以舊換新」的補貼政策的上海居民黎女士（化名）向接受《星島頭條》訪問時表示，該政策除了讓老百姓得到補貼，政府也打通房產的流動置換，是雙向得利。

「以舊換新」的補貼政策早在2024年5月在上海實施，該政策指出，對符合條件「以舊換新」的居民家庭，給予住房置換期間過渡租房、裝修搬家等適度補貼。來自上海的黎女士（化名）早前參與了「以舊換新」的補貼政策。

滬補貼分兩級 最多3萬元

該政策自2024年5月28日起實行，自實行之日起，在一年內出售上海外環內2000年前竣工、建築面積在70平方米及以下的唯一住房，並購買外環外一手住房的居民家庭，可以向購入一手新樓所在區域的房地產交易中心申請補貼。根據補貼標準，建築面積30平方米以下的每個單位補貼2萬元（人民幣，下同）；面積30至50平方米的單位，則補貼2.5萬元；面積50至70平方米的單位，則補貼3萬元。

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黎女士表示，當初由於家庭增添了小孩，原本的居所不夠大，因此決定搬往更寬敞的單位居住，她認為新樓質素都較佳，但中內環的新樓樓價較昂貴，因此只考慮外環之外的新樓。她原本的居所大約50多平方米，在二手市場以300多萬元出售，並購置了位於上海外環「張江金茂府」的一手新盤，面積約100多平方米，樓價700萬元。

業主讚政策便民 官民得利

根據「以舊換新」補貼政策，黎女士符合標準，隨即向當地房地產交易中心申領補貼，待拿取到新樓房產證後便可獲得3萬元補貼。目前黎女士已經入住新樓，她表示，新樓除了生活配套不夠完善，仍需時間來兌現，「其他任何地方都吊打（勝過）之前的老房子。」她更認為，該政策比較便民，「老百姓可以得到一些補貼，而對政府而言可以讓老房子流動起來，打通房產的流動置換，是雙向得利。」

除了上海，廣東多地也有類似政策，廣州便在4月30日發佈《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見》（被簡稱為「穗八條」），當中包括由國企出錢，收購「老破小」二手房、總額2億元的「賣舊買新」專項補貼，國企將試點收購300萬元以內、70平方米以下二手房。

佛山亦在上月推出住房「以舊換新」，並在上周完成首宗商品房「以舊換新」成交簽約。此外，珠海亦有相關政策，補貼期限已延長至2026年12月31日，補貼標準同樣為新樓網簽價1%及上限3萬元。

相關文章：多地出招谷樓市「以舊換新」 廣州設2億補貼 珠海補貼網簽價1%

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