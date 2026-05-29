多地出招谷樓市「以舊換新」 廣州設2億補貼 珠海補貼網簽價1%

國務院本周四（28日）對外印發《城市更新「十五五」規劃》，明確多項改造指標，當中包括改造50萬套城鎮危舊房、新開工改造11.5萬個城鎮老舊小區、4,000個城中村，以及改造36.5萬公里城市地下管網等。

在資金安排上，除了中央預算內投資及財政支持外，亦允許通過地方政府專項債券支援符合條件的城市更新專案建設，支援用作項目資本金；同時推動發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）及資產證券化產品（ABS）。

資料顯示，今年8,000億元新型政策性金融工具的重點支持領域之一正是城市更新，安徽省早前已發文推動國家開發銀行貸款與超長期特別國債等形成合力，惟多地亦強調城市更新過程中不得新增地方隱性債務。

多地推「以舊換新」 廣州設2億元補貼

同時，各地政府亦積極推出樓市去庫存新政。廣州市於4月底發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見》，其中一個重大看點是，由國企出錢，收購「老破小」二手房，設立總額2億元的「賣舊買新」專項補貼，按新房網簽價的1%給予補貼，單套最高補貼3萬元，用完即止；珠海市亦將「以舊換新」補貼期限延長至2026年12月31日，補貼標準同樣為新樓網簽價1%及上限3萬元。

此外，佛山市明確了「委託銷售」、「收購轉售」及「收購盤活」三種模式，並於上月底完成首單簽約；南京市則不設固定的新房房源庫，全市新建商品住房項目均可以選，且對買賣先後順序不作硬性要求。

國企出手收購存量商品房

另外，多地亦加快由國企出手收購存量商品房。湖南省今年計劃收購存量商品房200萬平方米以上，重點用作保障性住房、安置房及人才住房等用途；河南省則提出支持各地加快發行地方政府專項債券，收購存量房作保障房，並推進鄭州、洛陽等地127個專項借款城中村改造項目建設。

一線城市亦見市場化「以舊換新」模式加速落地。上海市奉賢區國企奉發集團今年初完成商品房「以舊換新」首單簽約，透過收購買家手中的二手樓，支持其置換集團旗下新房，首期計劃收購50套，累計收到逾百組意向報名；浙江杭州富陽及江蘇徐州等地亦相繼推出類似置換服務，由國企平台推出置換服務，並向換樓人士發放「以舊換新抵價券」，以引導需求回流至新樓市場。