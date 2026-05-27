內地4月工業企業利潤增長24.7% 國統局：高技術製造業引領作用明顯

國家統計局公佈，4月規模以上工業企業利潤按年增長24.7%，增幅較3月擴大8.9個百分點，並創2023年11月以來近兩年半新高。若以今年1至4月計，規模以上工業企業實現利潤總額24358.4億元（人民幣，下同），按年增長18.2%。

工業企業利潤較1至3月加快增長

國統局工業司首席統計師於衛寧解讀1至4月數據指出，工業企業利潤較快增長，其中採礦業、製造業分別增長26%及20.4%，較1至3月分別加快9.8個及1.3個百分點；工業企業營收穩定增長，規模以上工業企業營業收入按年增長5.2%，較1至3月加快0.2個百分點。



他續指，裝備製造業利潤保持兩位數增長，電子行業受需求增加、價格持續回升等因素帶動，行業利潤增長107.7%，對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率達43.8%，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。

半導體相關產業快速發展

高技術製造業引領作用亦明顯，其中半導體相關產業快速發展，帶動電子專用材料制造、光纖制造、光電子器件制造行業利潤分別增長601.7%、347.6%、51%；工業生產自動化智能化相關行業利潤增長較快，工業控制計算機及系統制造、試驗機制造、工業自動控制系統裝置制造行業利潤分別增長128.6%、58.8%、17.3%；醫療領域高質量發展成果顯現，口腔科用設備及器具制造、衛生材料及醫藥用品制造行業利潤分別增長25%、24%。

原材料製造業利潤繼續加快

此外，原材料製造業利潤繼續加快，國際原油價格上行帶動相關產業鏈條產品價格上漲，石油加工行業按年扭虧為盈，實現利潤總額404.2億元，化工行業利潤增長73.4%，較1至3月份加快18.9個百分點；新能源、人工智能、新一代信息技術等新興產業快速發展，帶動鋁、銅、金、鋰等有色金屬需求大幅增長，推動有色行業利潤增長117.8%，加快1.1個百分點。

他又提到，工業企業單位成本下降，盈利能力繼續改善，以及不同規模、多種類型企業利潤增長較快。不過，外部形勢複雜多變，國內供強需弱矛盾仍較突出，部分企業生產經營困難。下階段，要全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，強化宏觀政策調節，持續擴大內需、優化供給，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，推動工業經濟持續健康發展。