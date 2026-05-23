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債市押注聯儲局年內加息 中東局勢推高物價 沃勒放鷹指減息機會不大

宏觀經濟
更新時間：09:42 2026-05-23 HKT
發佈時間：09:42 2026-05-23 HKT

隨着美國通脹壓力持續升溫，債券交易員已完全押注聯儲局將於今年內加息，反映市場相信新任主席沃什（Kevin Warsh）需要迅速採取行動應對通脹。過去一年立場偏向「鴿派」的聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）周五發表「鷹派」言論，指出基於當前通脹趨勢，聯儲局下一次政策聲明應明確表明「未來減息的可能性不會高於加息」，進一步推高市場對加息的預期，美國兩年期國債息率更創下逾一年新高。

利率互換合約定價顯示，市場預期聯儲局的基準利率目標區間（自去年12月以來維持於3.5厘至3.75厘），到2026年底將至少上調25點子，這是市場首次完全反映加息預期。

沃勒的言論亦終止美國國債市場升勢，兩年期國債息率最多升6點子至4.14厘，創下2025年2月以來最高水平，同時帶動美元上升。投資銀行Evercore ISI經濟及央行策略主管Krishna Guha發表報告指，沃勒最新言論確認聯儲局已轉向鷹派，直言其對通脹的討論充滿鷹派色彩。

霍爾木茲海峽受阻 推高通脹預期

事實上，聯儲局的政策轉向在4月的會議上已開始加速。當時有3名聯邦公開市場委員會（FOMC）投票委員反對維持利率不變的聲明，原因是聲明仍暗示下一步行動可能是減息。
這批反對者傾向發表一份不提及減息可能性的聲明，而沃勒在過去一年曾兩次反對維持利率不變並支持減息，但他今次在演說中亦轉軚支持相關立場。

短期利率市場目前完全押注聯儲局加息，與今年初的情況徹底逆轉。當時美國總統特朗普挑選沃什出任第17任聯儲局主席，華爾街一度憧憬今年將至少減息兩次、每次25點子。

然而，隨着美國和以色列在2月底攻擊伊朗，導致霍爾木茲海峽航道受阻，中東石油出口受打擊並引發油價飆升。4月份能源和食品價格急升，帶動美國消費物價指數（CPI）按年升3.8%，創下2023年以來最大升幅。

新主席沃什面臨考驗

沃什在獲得提名之前的幾個月，曾批評聯儲局減息力度不足，並指出AI帶動生產力增長等長期經濟動力，或可成為減息的理由。雖然特朗普在宣誓儀式上重申沃什應保持獨立，但他上月曾表示，若沃什上任後不立即減息，他將會感到失望。

聯儲局下一次議息會議將於6月17日舉行，市場普遍預期當局將按兵不動。本周公布的4月會議紀錄顯示，大多數官員認為，若通脹持續高於2%的目標水平，央行可能需要考慮加息。

彭博策略師分析指出，沃勒過去是減息的主要支持者，如今他進一步與減息立場保持距離，市場將視此為央行在通脹憂慮加劇下，放棄鴿派傾向的信號。

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