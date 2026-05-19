美債息率創近20年新高 引發連鎖拋售 摩通警告：高息新時代或悄悄降臨

隨着中東戰爭引發油價向上及通脹升溫，加上美國總統特朗普遲遲未能與伊朗達成協議，令霍爾木茲海峽持續封鎖，全球減息預期已然逆轉，美國30年期債息一度高見5.15厘，創2007年以來新高，並引發英國、日本等主要債市出現連鎖拋售，環球股市亦受累。根據芝商所FedWatch工具顯示，明年美國加息已經成為了主流。摩根大通更警告，長期利率全球共振上行，一個利率長期高企的新時代或已悄悄降臨。

G7財長關注債市動盪

綜合媒體報道，目前霍爾木茲海峽的封鎖是此輪債市動盪的核心動力之一，投資者普遍認為只要中東對峙局面未能打破，債市壓力就難以消散。同時，今輪債市動盪已對股市形成拖累，並引發七國集團（G7）財長高度關注，於本周一及二（18日及19日）開會時作出專門討論。

法國財長Roland Lescure周一曾表示，希望確保G7傳達出一個明確信息「我們掌控大局，正密切追蹤動態，並會在必要時果斷出手」，並強調債市「經歷的是調整，而非崩盤」，試圖緩解外界緊張情緒。

除非開放海峽 否則利率上移

摩根大通資產管理公司投資組合經理Priya Misra則警告，「長期利率在全球範圍內同步上升，往往會相互強化，而聯儲局加息預期也正在進入市場敘事」。她又直言，「除非海峽重新開放，否則利率區間已整體上移」。

目前市場最大的擔憂，是通脹預期的重新錨定。Federated Hermes固定收益策略師兼投資組合經理Karen Manna明言，「我們正在看到一個真正在應對新一輪通脹的世界」。 WisdomTree投資策略主管Kevin Flanagan更預計，下一份CPI報告可能顯示年通脹率達4%，將是2023年以來最高水平，又指「通脹敘事正在主導市場，債券市場要求更高的溢價補償」。

國債淡倉升溫 債息或突破5.5厘

針對美國債息高企，在最新一期摩根大通美國國債投資者調查中，國債淡倉達到13周以來最高水平，顯示市場對債市進一步下跌的押注明顯升溫。

巴克萊銀行策略師警告客戶，30年債息可能突破5.5厘，為2004年以來最高水平。貝萊德研究部門主管更建議投資者，減少對已開發市場國債（包括債）的敞口，轉而增持股票。高盛一個團隊則認為，部份估值指標已開始浮現投資價值，但仍建議保持審慎。

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