美國4月通脹創三年高 聯儲局減息步伐遇挑戰

美國4月消費者物價指數位（CPI）按年升3.8%，超出市場預期的3.7%，為2023年5月以來最高水平。市場預期聯儲局短期內難以再減息，甚至面臨加息壓力。

能源價格成通脹重要推手 特朗普稱將暫停徵收汽油稅

根據美國勞工部統計，能源價格是推動4月CPI上漲主要因素。4月汽油價價較上漲5.8%。

自美伊戰事爆後以來，美國汽油價格創下2022年7月後新高。受燃油價格上漲拖累，4月美國機票價格按月升2.8%，航空公司為應付成本增加，陸續提高票價、托運費及縮減航班。

特朗普日前接受訪問時表示，應對油價上漲，美國政府將暫停徵收汽油稅。但他在訪問中否決了救助美國航空公司的建議。

即使剔除食品及能源價格，核心通脹按月升0.4%，高於市場預期0.3%，反映價格壓力正伸延至美國市民日常生活各個部分。

專家警告美國面臨真正的經濟困境。

專家警告美國面臨真正的經濟困境 沃什獲參議院確認出任聯儲局理事

美國海軍聯邦信貸聯盟首席經濟學家Heather Long預警，通脹是目前美國經濟主要拖累因素，三年來通脹首次抵銷了所有工資增長，美國正面臨真正經濟困境。穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi預計，即使美伊軍事衝突結束，通脹仍會在今年夏季持續加速，到年底前才回落至3.3%。

按芝商所（CME）的FedWatch數據，市場普遍預期聯儲局在6月議息及今年大部分時間維持利率不變，12月加息機會接近30%。按現時市場預期，美國利率或維持不變到2027年。

美國參議院以51票贊成、45票反對，通過沃什出任聯儲局理事，任期為14年，成為他接任聯儲局主席的關鍵一步。參議院於本周稍後時間，將投票確認沃什接替鮑威爾擔任聯儲局主席。沃什於過去年一多次表示願意減息，不過以往他擔任聯儲局理事時，對過於寬鬆貨幣政策持審慎態度。