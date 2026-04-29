Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯儲局維持利率不變符預期 普徠仕料美延至第四季才減息 能源價格成關鍵

宏觀經濟
更新時間：02:01 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:31 2026-04-29 HKT

美國聯儲局將於本港時間周四（30日）凌晨兩點公布議息會議結果，一如市場所料，基準利率維持在3.50%-3.75%不變，連續第三次會議按兵不動。

1992年10月以來最多反對票

美聯儲公開市場委員會（FOMC）以8比4投票結果通過以上決議，其中委員米蘭投下反對票，支持降息0.25個百分點。這是聯儲局利率決策和政策聲明自1992年10月以來，最多反對票的一次。

委員會聲明提到，中東局勢的發展導致經濟前景的不確定性加大；美國就業增長平均保持低位，失業率變化不大。

若勞動市場強勁 減息或偏下限

普徠仕（T. Rowe Price）首席美國經濟學家Blerina預計，聯儲局將維持利率不變，而市場焦點將轉向6月會議前主席鮑威爾與沃什之間的領導層交接，以及能源價格高企對整體及核心通脹的影響。

普徠仕認為，在基準情境下，聯儲局將於2026年第四季開始減息，至2027年夏季累計減息3至4次；若勞動市場表現持續強勁，減息幅度或偏向區間下限。此外，若中東衝突進一步延長並推高油價，或導致更顯著的第二輪通脹效應，亦將對通脹前景構成上行風險。

針對領導層變動，近期發展華盛頓特區聯邦檢察官Jeanine Pirro決定撤銷美國司法部指控，以及參議員Tillis確認支持沃什的提名，均顯示沃什有望於6月前獲確認為FOMC主席。

鮑威爾留任理事會門檻較高

市場亦普遍預期鮑威爾將留任理事會，惟該行認為其留任門檻較高。若鮑威爾最終留任，預料他亦會淡出市場焦點，避免與沃什形成對立，並可能在周三記者會上進一步說明其去留安排。

能源價格與通脹方面，聯儲局在歷史上較少因供應衝擊（如能源價格上升）而加息，因模型顯示其對核心通脹影響有限；不過，近期能源價格上升，支持了聯儲局維持「觀望」立場，以評估通脹及勞動市場風險的演變。鑑於中東局勢較預期更持久，該行亦已將減息啟動時間預測由2026年下半年推遲至2026年第四季。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
9小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
12小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
12小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇實物網上落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
10小時前
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
影視圈
8小時前
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
《正義女神》前傳陣容曝光 陳煒擔正《模範律師團》 羅嘉良有望回歸TVB 兩位花旦加入戰團
《正義女神》前傳陣容曝光 陳煒擔正《模範律師團》 羅嘉良有望回歸TVB 兩位花旦加入戰團
影視圈
10小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
7小時前
坪石邨商場舖頭十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
生活百科
11小時前
古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世
古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世
影視圈
6小時前