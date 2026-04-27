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內地據報收緊境外融資 審批期多一倍 內企急發短債免違約

宏觀經濟
更新時間：12:03 2026-04-27 HKT
發佈時間：12:03 2026-04-27 HKT

據彭博報道，中國正收緊企業境外融資審批，國家發改委對於期限為一年或以上的債券及貸款額度，審批時間延長至4至6個月，較以往多出一倍。同時，面對今年約1,000億美元（約7,800億港元）的境外債券即將到期，部分企業為籌集資金，轉向發行毋須審批的短期債券。

部份個案長達9個月

報道指，發改委自2025年底起，要求企業提供更多詳細還款及資金用途說明，導致審批過程大幅延長，部份個案甚至需時長達9個月。為避免境外債務違約，不少中資企業轉而發行期限少於12個月的短期債券，因該類發行毋須經過發改委審批。資料顯示，今年以來中企已籌集至少23億美元的短期境外債券，創下同期歷史新高。

另一方面，審批門檻提高反映當局正加大力度，遏制實力較弱企業及地方政府融資平台（LGFV）的債務膨脹。不過，部分信用狀況較佳或獲國家支持行業的企業，仍能在約3個月內取得境外發債批文。

企業面臨千億美元債到期

值得注意的是，中企今年將面臨約1,000億美元的境外債券到期。而明年的再融資壓力將進一步加劇，預計屆時將迎來高達1,310億美元的債務到期高峰（Maturity Wall）。

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