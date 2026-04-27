預期、敘事與估值：資本市場定價邏輯的時代重構（上篇）｜陳新燊

⼀、引言：重塑認知，敬畏市場

「想像力統治世界」⸺拿破侖（Napoléon）

拿破侖的這句名言，長久以來被視作政治謀略與領導力智慧的核心詮釋，而在規則複雜、瞬息萬變的現代全球金融體系中，這句話更是精準戳中了資本市場底層運行邏輯。當下全球各大金融中心，表面上依托冰冷的宏觀經濟數據、嚴謹的企業財務報表、精密的量化交易模型以及毫秒級響應的高頻交易（High-Frequency Trading, HFT）體系搭建運行，但其核心始終圍繞市場參與者的集體預期、人性層面的貪婪與恐懼、具備傳播力的宏大市場敘事展開。

資本市場中，最令投資者困惑的並非價格的劇烈波動，而是價格與常規認知的嚴重背離，這類場景在市場中屢見不鮮：企業連續三個季度利潤超預期增長，資產負債表保持健康狀態，財報發布當日股價卻放量下跌；宏觀經濟數據偏弱、失業率攀升、實體經濟發展放緩，股票類風險資產（Risk Assets）反而走出強勢牛市；重大宏觀刺激政策未正式落地，僅停留在央行前瞻性指引（Forward Guidance）階段，市場卻提前數月完成估值修復。

在固守傳統投資邏輯的投資者看來，這些現象違背常理，有效市場假說（Efficient Market Hypothesis, EMH）的支持者甚至將部分極端情況定義為市場失效（Market Failure）。但這類看似反常的表現，實則傳遞出一個核心事實：資本市場並非單純對現實經濟狀況被動反應的「價值溫度計」，而是一台持續運轉、對未來高度敏感、兼具理性與情緒化的「未來定價機」。

專業投資領域一直流傳著「不要用戰術上的勤奮，掩蓋戰略上的懶惰」這一實戰準則。當下資本市場參與者，從不缺乏深耕數據、緊盯盤面、鑽研投資因子的勤勉態度，不少投資者會將財務報表拆解至微觀維度，試圖挖掘超額收益阿爾法（Alpha）。但絕大多數投資者始終陷入「越努力越迷茫、越分析越虧損」的困境，這一現象也充分說明，在2026年信息過載、算法交易全面普及的金融市場環境中，重構傳統資產定價框架已成為必然趨勢。

目前多數投資者仍堅守「基本面決定估值，估值決定價格」的單向線性投資邏輯，卻忽視了現代資本市場的核心時代特徵。在社交媒體放大情緒傳播、被動指數基金（Passive Index Fund）佔據市場主導、機器算法交易全面滲透、全球央行流動性頻繁調整的多重因素作用下，資產當期價格早已不是當下客觀現實的直接反映，而是全市場參與者對未來發展可能性的集體預期貼現，也是一場多方博弈的概率遊戲。

現代資本市場定價，同時受基本面、預期、敘事與流動性四大維度影響，四大要素相互嵌套、動態博弈，共同決定資產價格的中樞水平、波動節奏與漲跌彈性。立足2026年的市場環境，投資者或許需要率先更新投資認知，逐步摒棄過時的選股策略，才有機會抓住新時代的投資紅利。

二、估值的本質與幻象：現金流折現與預期的深度綁定

探討現代資產定價邏輯，需先回歸傳統估值體系的核心，也就是現金流折現模型（Discounted Cash Flow Model, DCF）。該模型長期被全球頂尖商學院、主流金融機構視為估值核心工具，也是衡量資產內在價值的重要標尺，其運行邏輯與現實應用存在諸多值得深入探討的細節。

1、現金流折現模型的內在脆弱性與基本面錨定價值

無論市場敘事如何演變，基本面始終是資產定價的長期核心錨點。企業的最終價值，核⼼取決於其持續創造⾃由現⾦流（Free Cash Flow, FCF）的能⼒，以及資源配置效率是否⾼於資本成本。現⾦流折現模型由約翰·伯爾·威廉姆斯（John Burr Williams）⾸次提出，核⼼邏輯清晰直接，企業內在價值等於其未來全⽣命周期可產⽣的⾃由現⾦流，按照既定折現率折算後的現值總和。

這⼀模型看似具備嚴謹的量化邏輯與客觀性，實則被層層主觀預期包裹，存在天然的內在脆弱性。對模型進⾏拆解後可發現，其核⼼參數均存在極強的主觀預判空間。

其⼀，在技術疊代加速的商業環境中，精準預測企業未來3至10年營業收⼊複合增長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）、⽑利率波動、資本開⽀計劃，實操難度極⼤，預測結果極易偏離實際；

其⼆，折現率的確定⾼度依賴市場對宏觀風險偏好、無風險利率⾛勢的主觀判斷，運⽤加權平均資本成本模型（Weighted Average Cost of Capital, WACC）計算時，折現率0.5%的⼩幅變動，就會引發估值結果⼤幅波動；

其三，⾼成長企業前期現⾦流多為負值，其估值70%以上來源於終值（Terminal Value），⽽終值計算完全依賴永續增長率（Perpetual Growth Rate）假設，分析師微調該參數，就會導致估值出現成倍變化。

這也印證了資本市場的核⼼交易邏輯，市場交易的不是企業的當下現狀，⽽是企業未來發展是否優於前期市場預期。穩健的當期利潤表無法直接推⾼股價，平淡的財務數據也不代表股價必然下跌，市場關注的核⼼始終是企業未來發展的預期差，這也是傳統低市盈率選股策略逐步失效的核⼼原因。

究其根本，並⾮低市盈率（Price-to-Earnings Ratio, P/E）策略完全失效，⽽是低估值不能脫離質量、成長性、⾏業位置和資本回報單獨使⽤。如果投資者依舊沿⽤2015年以前單純依賴低市盈率的選股思路，⼤概率會固守傳統價值板塊，也容易錯過源傑科技這類契合時代趨勢、依托產業敘事與政策⽀持的⾼成長標的，錯失時代賦予的投資紅利。從實操⾓度來看，DCF模型並⾮失去價值，⽽是它更適合做估值區間與敏感性分析，並不適合被神化為單點精確真值。

2、全球市場案例：敘事與預期主導估值重構

第⼀，特斯拉與豐⽥的估值反差體現科技敘事的降維影響。 2020-2021年全球資本市場中，特斯拉（Tesla）市值⼀路攀升突破萬億美元，彼時其年度汽車交付量僅為⽇本豐⽥汽車（Toyota）的9%，凈利潤與豐⽥差距懸殊。按照傳統市盈率、市凈率（Price-to-Book Ratio, P/B）估值邏輯，特斯拉的估值⽔平明顯脫離現實，但⽀撐其⾼估值溢價的，是市場對電動化產業趨勢、技術發展的樂觀預期與宏⼤敘事。燃油車被電動車全⾯替代的產業趨勢不可逆、電池成本遵循摩爾定律持續下降、全⾃動駕駛軟件（Full Self-Driving, FSD）有望催⽣軟件即服務（Software as a Service, SaaS）全新商業模式。

在這⼀敘事邏輯下，市場並未將特斯拉歸為傳統車企，⽽是將其定義為依托汽車載體的⼈⼯智能與能源網絡科技企業，賦予其科技股的⾼估值倍數。在這⼀估值邏輯中，預期⼒量完全超越當期財務數據，成為定價核⼼。這⼀案例也⼀定程度上印證，具備產業落地⽀撐的有效敘事，能夠重構資產估值體系，其影響範圍遠超傳統估值⽅法的判斷範疇，市場往往會按照對未來的想象⽽⾮當前利潤進⾏定價。

第⼆，A股源傑科技展現估值邏輯切換趨勢。 A股市場的估值變遷，往往能通過標桿企業的⾛勢得到直觀印證，源傑科技的股價⾛勢，正是當下A股估值邏輯重構的典型縮影。從市場實際⾛勢來看，源傑科技作為A股半導體光芯⽚領域核⼼企業，依托AI算⼒產業爆發與光芯⽚國產替代的產業趨勢，股價持續⾛⾼，2026年4⽉17⽇收盤價⾸次觸及1445元，成為A股市場第⼀⾼價股，但其總市值與貴州茅台仍存在量級差距，並未實現市值超越。這⼀⾛勢背後，是市場資⾦對硬科技產業未來前景的集中認可，⽽⾮脫離產業基本⾯的⾮理性炒作。

從靜態基本⾯來看，源傑科技2025年總營收僅6.01億元，凈利潤規模遠不及貴州茅台。消費龍頭貴州茅台憑借穩定的盈利、現⾦流與⾏業壁壘，長期享受確定性估值溢價，⽽源傑科技的⾼估值，核⼼是市場為AI算⼒爆發（AI Computing Power Explosion）、光芯⽚（Photonic Chip）國產替代的宏⼤敘事⽀付的長期成長性遠期溢價。這⼀市場現象，也標誌著中國資本市場估值邏輯正發⽣重要轉變，逐步從喝酒吃藥為代表的消費⾏業確定性溢價，向硬科技、新質⽣產⼒驅動的科技創新類企業成長性溢價過渡。

在這⼀邏輯下，投資者的定價核⼼不再單純聚焦企業當期利潤規模，更多是考量中國半導體⾃主可控的戰略價值、全球AI算⼒產業的長期成長空間，以及企業在核⼼技術、產業鏈布局上的長期競爭⼒。同時這⼀案例也給市場投資者帶來⼀定警⽰，在科技股投資浪潮中，需要精準區分具備產業⽀撐的有效敘事與缺乏實質的概念炒作。真正具備投資價值的科技企業，其成長敘事背後有清晰的產業落地路徑、國家產業政策持續扶持、下遊產業鏈真實需求作為⽀撐，技術研發與產品放量能逐步兌現業績預期；⽽單純靠熱點概念炒作、無核⼼技術壁壘、無實際業務落地與業績兌現能⼒的標的，最終⼤概率會回歸合理估值，盲⽬跟風炒作的投資者極易⾯臨投資虧損，因此需始終堅守產業基本⾯，理性看待科技企業估值溢價。市場中流傳的只要敘事夠⼤、政策夠強、⾏業夠熱，⾼估值就值得接受這⼀觀點，其實存在較為明顯的投資風險。

三、敘事經濟學：故事成為核⼼定價因⼦，流動性提供驅動燃料

傳統⾦融學側重⽤數據與模型解讀市場波動，諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·席勒（Robert Shiller）在其研究中提出的敘事經濟學（Narrative Economics），則為⾮基本⾯因素引發的市場波動提供了理論⽀撐，也證明敘事是資產定價機制的核⼼組成部分，⽽⾮附屬元素。

1、敘事重塑市場預期與群體投資共識

優質的產業敘事能夠改變市場對資產遠期增長的預期，直接推⾼資產估值倍數（Valuation Multiple）。當通⽤⼈⼯智能（Artificial General Intelligence, AGI）、全球數字經濟重構、Web3.0等新興賽道敘事形成市場共識，投資者容易被害怕錯過的恐慌情緒（Fear Of Missing Out, FOMO）⽀配，提前在數據未完全兌現時布局相關資產，推動資⾦向核⼼主題集中，形成價格⾃我強化效應。需要明確的是，敘事並⾮獨⽴決定價格，⽽是通過影響增長預期、貼現率容忍度和資⾦擁擠度，階段性改變市場願意給出的估值倍數。

這⼀效應與⾏為⾦融學中Jegadeesh和Titman提出的動量因⼦（Momentum Factor）相契合，動量因⼦⾛強會進⼀步吸引趨勢跟蹤算法（Trend-following Algorithms）資⾦⼊場，形成價格上漲、資⾦湧⼊、持續上漲的正向循環。但⽴⾜2026年的市場實操規則，投資者需精準把握預期差，並⾮所有形成共識的敘事都能帶來持續收益，當市場全員認可某⼀敘事、板塊交易擁擠度達到極值時，往往是資⾦獲利退出、⾏情見頂的信號；⽽當基本⾯數據逐步驗證敘事邏輯、產業落地進度超預期時，才是資產開啟主升浪的核⼼節點，這也是對買⼊預期，賣出事實交易邏輯的時代性升級。

2、敘事改變群體風險認知與風險溢價⽔平

敘事對定價的影響具備雙向性，負⾯敘事同樣會快速改變市場群體的風險認知，進⽽調整市場風險溢價（Risk Premium）。根據諾貝爾經濟學獎者威廉·夏普（William Sharpe）提出的資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），資產預期回報率等於無風險利率加風險溢價，風險溢價由投資者對資產未來不確定性的主觀判斷決定。

當⾏業監管收緊、⼤國地緣政治脫鉤（Geopolitical Decoupling）等負⾯敘事擴散，投資者風險感知提升，會要求更⾼的投資回報率，直接推升股權風險溢價（Equity Risk Premium, ERP），進⽽導致資產當前價格被動下跌，這也是企業盈利保持穩定，但股價受悲觀情緒影響⼤幅調整的核⼼原因。⽽⼀旦前期⽕熱的敘事被證偽，⽐如AI產業落地進度不及預期、技術商業化失敗，相關⾼估值資產會快速遭遇資⾦拋棄，估值回撤幅度⼤概率遠超傳統資產。

3、流動性是敘事轉化為⾏情核⼼⽀撐與風險導⽕線

宏⼤敘事無法單獨驅動長期市場⾏情，宏觀流動性是敘事落地、轉化為實際購買⼒的核⼼燃料，同時也是刺破資產泡沫的關鍵因素。央⾏量化寬鬆（Quantitative Easing, QE）帶來的充裕流動性，是優質敘事發酵、推動資產估值提升的基礎環境，低資⾦成本會降低長久期資產（Long-duration Assets）折現率，放⼤遠期價值的現值，讓投資者願意為長期盈利預期⽀付⾼溢價。

反之，當全球央⾏開啟量化緊縮（Quantitative Tightening, QT），市場資⾦⾯收緊，敘事對市場的驅動作⽤會快速減弱，市場回歸現⾦流驗證邏輯，缺乏業績⽀撐、僅靠敘事與預期拉升的資產，估值體系會快速崩塌。在此需要明確警⽰，流動性是敘事⾏情的燃料，也是扼殺泡沫的毒藥，投資者在追逐敘事紅利的同時，需時刻緊盯宏觀流動性⾛向，⼀旦流動性收緊信號明確，即使敘事邏輯尚未破裂，也需及時規避⾼估值標的，防範極致殺跌風險。

四、匯率定價密碼：國家信⽤的多維預期博弈

個股估值是投資者對企業未來現⾦流創造能⼒的預期博弈，⽽外匯市場匯率定價，則是全球資本對主權國家綜合實⼒的終極定價，外匯市場也是全球流動性最優、交易規模最⼤、博弈最為激烈的⾦融市場，其定價邏輯同樣圍繞預期、敘事與流動性展開，可從多個維度拆解分析。

1、政治預期：制度穩定性決定貨幣風險溢價

長周期來看，匯率⾛勢直接反映全球資本對⼀國政治制度連續性、宏觀經濟政策穩定性的預期。2022年英國迷你預算（Mini-budget）危機中，英鎊兌美元匯率短期快速暴跌，英國國債收益率⼤幅攀升，核⼼導⽕線並⾮經濟衰退，⽽是市場對英國政府長期以來引以為傲的穩健財政紀律的信⼼，在極度激進且缺乏資⾦來源的減稅計劃⾯前瞬間崩塌。全球資本認為英國的政策制定失去了穩定性，從⽽要求極⾼的政治風險溢價，直接導致主權貨幣的拋售潮，這也充分體現匯率是國家信⽤的直觀晴⾬表。

2、財政預期：債務可持續性的敘事驗證

國際投⾏與宏觀對沖基⾦（Macro Hedge Funds）的匯率定價模型中，主權國家的財政⾚字率與整體宏觀債務⽔平無疑是核⼼監測指標。然⽽，外匯市場真正交易的，從來都不是這些債務絕對數值的⾼低，⽽是市場參與者對該國債務長期可持續性的預期。

以⽇本為例，其國債佔國內⽣產總值（GDP）的⽐例長期超過260%，位居發達國家之⾸，但⽇圓卻在過去幾⼗年中始終保持著全球頂級避險貨幣（Safe-haven Currency）的獨特地位。這種看似⽭盾的現象，核⼼源於國際市場⾼度認可⽇本獨有的⼀套財政敘事，極⾼的國內儲蓄率意味著國債主要由本國國⺠持有、龐⼤的海外凈資產提供了源源不斷的資⾦回流、以及⽇本央⾏對收益率曲線控制（Yield Curve Control, YCC）的絕對掌控⼒。只要這套敘事不破，債務絕對規模就不會引發⽇元危機。但⼀旦市場預期⽇本央⾏將失去對國債市場的控制、敘事邏輯被證偽，⽇圓的貶值壓⼒就會⼤幅加劇。

3、貨幣政策預期：利差與政策路徑的前瞻交易

短中期維度，各國貨幣政策分化預期是匯率波動的核⼼驅動⼒。根據無拋補利率平價理論（Uncovered Interest Parity, UIP），兩國貨幣預期匯率變動等於名義利率差值，市場套利資本（Arbitrage Capital）會圍繞央⾏政策路徑、利差邊際變化開展前瞻性交易。

當美聯儲釋放出⽐預期更為鷹派（Hawkish）的加息信號，⽽另⼀國央⾏保持鴿派（Dovish）時，資本為了追逐更⾼的無風險收益，會更傾向於湧⼊美元資產。這種預期往往在實際加息落地前就已完成定價，導致美元指數提前⼤幅拉升，這就是典型的買⼊預期，賣出事實（Buy the rumor, sell the fact）。⽽結合預期差投資邏輯，當市場完全計價美聯儲加息預期、交易擁擠度飽和後，即使政策落地，美元也⼤概率迎來階段性回調。

4、不可能三⾓：預期管理維繫匯率穩定

羅伯特·蒙代爾（Robert Mundell）與馬庫斯·弗萊明（Marcus Fleming）提出的蒙代爾-弗萊明模型（Mundell-Fleming Model），引申出了著名的不可能三⾓（Impossible Trinity）理論，⼀個國家在任何情況下，都無法同時實現固定匯率、資本⾃由流動與獨⽴貨幣政策這三⼤宏觀⽬標，最多只能同時滿⾜其中兩項。

在現代⾼度互聯的⾦融市場中，成熟的預期管理（Expectation Management）能⼒，已經成為各國央⾏維持本國匯率穩定的核⼼抓⼿。通過前瞻性指引、公開市場操作的微調、甚⾄央⾏官員在公開場合的表態，央⾏試圖在不消耗⼤量外匯儲備的情況下，引導市場預期，從⽽在不可能三⾓中尋找微妙的動態平衡。⼀旦央⾏的預期管理失效，被國際投機資本抓住破綻，⼤概率會引發貨幣保衛戰。

五、跨市場聯動：股市與匯市的預期共振與反饋循環

現代⾦融體系中，股票市場與外匯市場並⾮相互獨⽴，⽽是通過跨境資本流動、全球風險偏好轉移、宏觀政策傳導形成緊密聯動的反饋循環，⼆者相互影響、相互制約，預期、敘事、流動性的變化會同時作⽤於兩⼤市場，引發⼀系列連鎖反應。

通常情況下，當⼀國本幣進⼊持續升值通道時，往往會伴隨海外資本的⼤規模凈流⼊。這種資⾦流⼊，不僅直接推升了該國核⼼資產的價格，更會強化該國經濟處於繁榮期、國內資產具備配置價值的市場敘事，進⽽形成正向循環，本幣升值、外資流⼊、股市上漲、經濟預期向好、吸引更多外資、本幣進⼀步升值。在這種共振下，該國的資本市場往往有望迎來戴維斯雙擊（Davis Double Play）。

然⽽，這⼀循環的另⼀⾯也值得警惕。當⼀國匯率出現⼤幅貶值甚⾄意外暴跌時，其負⾯沖擊會迅速蔓延⾄股市。⾸先，匯率貶值會直接推⾼依賴進⼝原材料企業的採購成本，壓縮企業利潤空間；其次，以外幣計價的海外債務負擔會瞬間加重，提升企業債務違約風險；最後，為了遏制資本外流和輸⼊性通脹，該國央⾏往往被迫採取收緊流動性、提⾼基準利率的緊縮政策。這種宏觀流動性的收緊，會進⼀步壓制整個股票市場的估值，最終引發股匯雙殺局⾯。在這種負反饋螺旋中，恐慌情緒會跨市場傳染，導致資產價格出現⾮理性超跌，前期依靠敘事推⾼的⾼估值板塊，往往會成為下跌重災區。

結語：重構現代資本市場定價認知，堅守投資底線

資本市場並⾮簡單的靜態價值稱重⼯具，⽽是對未來發展概率進⾏貼現的複雜系統，其定價邏輯早已突破傳統單⼀基本⾯決定價格的線性思維，形成基本⾯、預期、敘事、流動性四⼤核⼼要素相互作⽤、動態博弈的全新框架。在這套框架中，基本⾯為資產劃定長期價值邊界，避免定價脫離現實根基；預期決定價格提前反應的節奏，讓市場提前交易未來可能性；敘事引導市場資⾦聚焦⽅向，形成階段性投資共識；流動性則決定⾏情的波動⼒度，成為估值起伏的核⼼助推器與約束條件。

對於廣⼤投資者⽽⾔，理解這⼀時代性定價邏輯重構，是穿越市場周期、規避投資風險的核⼼前提。無需迷信單⼀估值模型與傳統投資經驗，也無需盲⽬追逐市場熱點敘事，⽽是要以謙遜的態度敬畏市場規律，辯證看待四⼤定價要素的權重變化，理性區分有效產業敘事與盲⽬概念炒作，時刻緊盯宏觀流動性與基本⾯兌現進度。在投資過程中堅守風險底線，⽴⾜長期價值，兼顧預期與敘事的階段性影響，⽅能在複雜多變的全球資本市場中，把握合理的投資機遇，實現穩健的資產配置。

（上篇完）

陳新燊

作者簡介：資深金融人

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問

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