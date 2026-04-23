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本田宣布退出南韓汽車市場 保留當地電單車銷售業務

宏觀經濟
更新時間：17:04 2026-04-23 HKT
發佈時間：17:04 2026-04-23 HKT

本田汽車宣布，將於2026年底退出南韓汽車市場，但仍會保留當地電動車銷售業務。

2001年進軍南韓市場 現銷售兩款車型

本田退出南韓市場，由本田於當地分公司「本田南韓」於4月23日舉行緊急記者會上公布。本田於2001年10月成立「本田南韓」，於2002年5月先推進電單車銷售業務，並於2004年5月啟動汽車銷售業務。現時本田在南韓銷售兩款車型，分別為Accord及CR-V。本田表示將會繼續為當地所有本田車主，提供車輛維修、保養及零件供應等售後服務。

據「本田南韓」解釋，考慮到營商環境變化及匯率等情況，決定調整在南韓市場業務方向，以集中管理資源，增強中長期競爭力。

本田於南韓市場將保留電單車銷售業務，並定位為當地核心業務。現時本田在南韓主力推售uper Cub、Forza 350、ADV350、Forza 750和CBR600RR等電單車款。

南韓汽車市場 被現代、起亞汽車瓜分

南韓汽車市場一直以「高壁壘」聞名，當地消費者傾向支持南韓汽車品牌。現代汽車及起亞汽車，瓜分約70%汽車市佔率。

南韓汽車品牌近年亦針對性加速電動化產品轉型，現代汽車今年3月在南韓售出7,809輛電動車，按年增長38%。如計入混能車，整個環保汽車類別，現代汽車今年首季銷量更創下同期新高。今年1至3月期間，現代在南韓共售出19,040輛電動車，以及39,597輛油電混合車。

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