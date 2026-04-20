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伊朗局勢未解決 普徠仕料美國難免受影響 降股票配置 較看好中國股市

宏觀經濟
更新時間：14:37 2026-04-20 HKT
發佈時間：14:37 2026-04-20 HKT

伊朗局勢仍未解決，各方訴求分歧甚大，市場對不確定性持續升溫的憂慮未消，衝突進一步升級的風險仍未排除。普徠仕環球投資方案國際主管兼基金經理Thomas Poullaouec表示，能源進口國仍屬最脆弱一環，但即使美國已實現能源自給，亦難免受影響，環球能源價格上升仍會滲透至本土成本，涵蓋燃料、運輸以至更廣泛經濟層面。

即使衝突緩和 長遠影響仍浮現

他又指，即使衝突最終得以緩和，能源衝擊或屬短暫，但長遠影響正在浮現，例如美國最新提出的2027年國防預算按年大幅增加近五成，其中相當部分用於應對伊朗局勢。

此外，美國早前通過的《大而美法案》已推高財政開支，預計將增加近4萬億美元債務，令市場對美國財政及通脹前景的關注升溫。在地緣衝突持續之下，能源供應受限與債務水平上升的雙重壓力，正再次將通脹風險推至市場焦點，亦令市場重新關注通脹對沖部署。

業績期焦點或轉向企業前景

值得留意的是，在中東地緣政治風險升溫之際，環球大部分股市仍展現一定韌性。部分市場觀點認為，市場反映對衝突或僅屬短期的樂觀預期。然而，隨着衝突持續且風險升級，這一預期正變得愈來愈不確定。
 
相對而言，企業盈利仍維持穩定。過去數年，即使地緣風險反覆升溫，盈利表現仍具韌性。今年盈利預期更在原有強勁基礎上加速，受惠於財政支出、資本開支、稅務優惠，以及人工智能相關機遇擴闊。
 
踏入業績期，市場焦點將轉向企業是否開始反映上述風險對前景的影響。不過現階段，盈利動能仍為市場提供支持，並有助延續市場由少數龍頭股擴闊至更廣泛板塊的趨勢，前提是地緣局勢未有明顯惡化。

下調美國小型股配置至中性

資產配置觀點方面，鑑於中東局勢推高通脹風險，並可能拖累經濟增長，該行已將股票配置由偏高配置下調至中性配置。在美國市場方面，考慮到政策放鬆步伐或延後，下調了美國小型股配置至中性水平。

歐洲、日本及亞洲（除日本）市場方面，由於對中東能源依賴較高、較易受能源衝擊影響，亦將配置下調至中性水平。相對而言，該行輕微上調中國股票至偏高配置，認為其與環球市場的相關性較低。同時，增加對實物資產相關股票的配置至偏高，以作通脹對沖。

現金配置調升至輕微偏高

固定收益方面，維持偏低配置，但已適度減少對短存續期的偏好。在短期不確定性上升下，略為減少對美國長年期國債的偏低配置，並提升對短期通脹掛鈎掉期（TIPS swaps）的偏高配置，以管理通脹風險。同時，該行將現金配置調升至輕微偏高水平，以保留靈活性及流動性，把握潛在市場錯配帶來的機會。
 

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