貴州茅台上市以來首現「負增長」 受高端白酒疲弱需求拖累

貴州茅台公布2025年財報，全年收入下跌1.21%，為集團於2001年在A股市上後，首次出現「負增長」業績。

利潤挫4.53% 分紅總額創新高

貴州茅台2025年年度報告顯示，去年收入1688.38億元人幣，同比下降1.21%，歸屬於上市公司股東淨利為823.2億元人幣，同比下降4.53%。

貴州茅台解釋，收入變動主要受醬香系列酒產品結構調整影響。產品收入上，2025年茅台酒收入1,456億元人幣，同比徵升0.39%，其他酒系列產品收入222.75億元人幣，同比減少9.76%。

受消費疲弱拖累，內地白酒行業面臨全面下滑。應對市況，貴州茅台正轉向以消費者為中心策略，去年推步「全面向C」戰略，2025年直銷收入845.43億元人幣，同比增長12.96%。「i茅台」數字營銷平台，2025年收入130.31億元人幣，同比大增34.92%。集團並改革其定價體系，構建「隨行就市、相對平穩」的自營體系零售價格動態調整機制。

貴州茅台擬派發每股紅利27.993元人幣，以截至2026年3月31日總股本扣除回購專用賬戶股份後的基數計算，合計擬派發現金紅利約350.33億元人幣。貴州茅台並啟動第二輪股票回購計劃，截至3月底，已累計回購股份79.42萬股，佔公司總股本的比例為0.0634%。