金發局稱香港成「耐心資本」聚集地 投資期長達20年 聚焦AI及生科等 戰事反成天時之利

全球地緣政治博弈加劇之下，中國大力推進新質生產力發展，推動人工智能、低空經濟、生物醫藥等未來產業，香港亦依托自身優勢謀求高質量發展。香港金融發展局今年發布的「耐心資本」研究報告顯示，香港正憑藉完善制度、開放市場及獨特橋樑定位，成為耐心資本聚集地。金發局董事會成員湯曉東接受《星島頭條》專訪時表示，耐心資本與國家長期發展目標高度契合，而當前香港發展耐心資本，更是天時地利人和。

金發局董事會成員湯曉東接受《星島頭條》專訪時表示，耐心資本與國家長期發展目標高度契合，而當前香港發展耐心資本，更是天時地利人和。

包括退休基金及主權基金等

報告指出，耐心資本包括來自退休基金、保險公司、主權財富基金及其他長線投資者的機構資本，並已成為推動跨境經濟連通的重要力量。這類投資者憑藉其規模、穩定性及長期投資視野，有能力為全球優先議題提供耐心資本，包括氣候友好型經濟轉型、基建升級及科技創新等領域。

報告指出，耐心資本包括來自退休基金、保險公司、主權財富基金及其他長線投資者的機構資本，並已成為推動跨境經濟連通的重要力量。

湯曉東解釋，不同於短期投機資本對即時回報的追求，耐心資本投資期限長達10至20年，抗風險能力強，不受短期市場波動影響。目前主要聚集於AI、生物醫藥、綠色低碳等研發周期長及資金投入大的前沿領域，與國家長期可持續發展目標一致。同時，耐心資本能穩定資本市場生態，強化價值投資理念，減少短期炒作，鼓勵企業專注技術突破與治理完善，增強市場信心。

相比內地與新加坡更具優勢

湯曉東表示，吸引耐心資本不僅能鞏固香港連接中港與全球資本的橋樑角色，提升資本市場深度與流動性，還能推動香港從「金融+貿易」向「金融+科創」轉型，加速科研成果商品化，為高質量發展奠定基礎。

相比內地與新加坡，香港優勢獨特且不可替代。作為離岸人民幣中心，雙櫃台模式、「互換通」30年期合約等為機構投資者提供完善風險管理工具，這是新加坡難以比擬的；相對內地，香港成熟資本市場、獨立司法體系及自由資金流動，提供了穩定預期；且多所世界前100大學持續吸引高端科研人才，形成資本與人才對接的良好生態。

可提供靈活融資與退出渠道

目前香港已初步形成耐心資本生態，如港投公司管理規模達620億元，累計投資逾190個硬科技、生命科技等領域項目，其中10間已在港上市，20多間擬今年遞交上市申請；此外，政府的100億元「創科產業引導基金」，目標撬動至少400億元總資本。為耐心資本提供了靈活的融資與退出渠道，具體而言即先進行投資，後通過上市或併購等合適方式退出，從而獲得投資收益；回收資金後，再將其投入到其他新的科創項目中，形成良性循環。

從市場表現來看，香港已具備承接耐心資本的基礎。數據顯示，香港為亞太地區的第二大資金池，私募基金管理資本額大約2,300億美元；亦是亞洲區內最大對沖基金中心和跨境財富管理中心。截至去年底，在港營運的單一家族辦公室已達3,384間，其中1,095間由超過1億美元財富的超高資產淨值人士成立。此外，南向資金成為港股市場最大的增量資金來源，港股通錄得14,048億元的資金流入，按年高出74%。

對於當下中東戰事，湯曉東認為這反而為香港帶來契機，這些曾經以為很安全的地方經過市場重新評估後，發現香港的優勢更突出，可謂香港發展耐心資本「天時地利人和」的機會。

目前仍存天使投資不足問題

不過，湯曉東坦言，香港吸引耐心資本仍面臨挑戰。最突出的是早期天使投資不足，因科創項目周期長、失敗率高，缺乏早期資金易出現資金斷層；此外，與矽谷及內地科創熱點地區相比，香港高端科創人才儲備仍有差距，制約資本落地效率。

對此，他建議完善全鏈條融資生態，推動種子輪、天使輪等資金多元化布局，鼓勵家族辦公室、企業創投基金參與，借鑒龍頭企業孵化模式提供資金與應用場景支持；同時加大人才吸引力度，彌補人才短板。

展望未來，他建議香港分短期與中長期布局，短期優化科創企業上市渠道，吸引全球企業轉板或雙重上市，試點另類資產及保險創新金融產品；中長期加大私募資產發展，擴展互聯互通機制，深化人民幣計價債券等產品，為耐心資本提供更多長期投資選項。