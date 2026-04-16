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據報中國要求馬士基及MSC 退出巴拿馬港口營運

宏觀經濟
更新時間：09:17 2026-04-16 HKT
發佈時間：09:17 2026-04-16 HKT

巴拿馬撤銷長和（0001）旗下巴拿馬港口公司經營權後，兩大歐洲航運企業馬士基（Maersk）及MSC隨即取得相關港口臨時經營權。上月內地發改委負責人曾約談馬士基及MSC代表，據《金融時報》報道，該次會面，發改委要求馬士基及MSC須退出巴拿馬兩個港口營運。

提醒兩大航企 不得從事損害中國企業利益非法活動

《金融時報》引述消息人士透露，上月初發改委召見馬士基及MSC代表，要求兩間航運企業立即撤出巴拿馬巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港。

報道又指，馬士基及MSC被中方告知，不要從事損害中國企業利益的非法活動，並要遵守商業道德及國際規則。

消息人士稱，馬士基及MSC回應，指臨時經營權是為了確保巴拿馬運河貿易暢通。現時馬士基及MSC透過過渡性安排，馬士基負責營運巴爾博亞港，MSC旗下TIL Panama負責營運克里斯托瓦爾港，過渡期為18個月。

相關文章： 巴拿馬港口公司對馬士基啟動仲裁-斥與巴拿馬共和國站同一陣線違背合約

報道透露，馬士基執行長Vincent Clerc於3月20日在北京與發改委官員舉行會談，而MSC總裁Diego Aponte一直透過書面信函與中方監管機構官員保持溝通。

中國於本月公布《國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定》，將「損害國家產業與供應鏈安全」列為非法行為。本周再出台《反外國不當域外管轄條例》，可將外國組織及個人列入實體清單，在貿易、投資及國際合作等領域採取反制措施。

長和旗下巴拿馬港口公司已就巴拿馬港口公司貨櫃碼頭被接管後續事件，正式對馬士基啟動仲裁程序，並擴大了對巴拿馬政府提出之國際仲裁索償，相關索賠金額現已提升至超過20億美元。

相關文章：長和旗下港口公司索賠增至逾20億美元 再發聲明批巴拿馬政府執意對抗 企圖拖延國際訴訟

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