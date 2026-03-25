長和旗下港口公司索賠增至逾20億美元 再發聲明批巴拿馬政府執意對抗 企圖拖延國際訴訟

長和（001）旗下巴拿馬港口公司發聲明，就巴拿馬政府不合法接管巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港貨櫃碼頭，並霸佔巴拿馬港口公司資產一個月後，擴大了對巴拿馬政府提出之國際仲裁索償，相關索賠金額現已提升至超過20億美元。該公司又指巴拿馬政府以尚未委聘法律顧問，作為拖延的理由，企圖拖慢國際仲裁程序。

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巴拿馬港口公司聲明。

未就資產取用或補償予以協調

該公司指，已於周二（24日）向國際仲裁院提交補充資料，指巴拿馬政府在過去一個多月內持續採取極端行政手段，包括強行接管並佔領巴拿馬港口公司兩個貨櫃碼頭、扣押專有及受法律保護的文件，以及一系列相關不當行為，進一步顯示巴拿馬政府針對巴拿馬港口公司已持續逾一年，並不斷升級。聲明指，巴拿馬政府一再執意對抗，至今未就資產取用或補償事宜予以協調，反而以不實言論針對巴拿馬港口公司及其資產。

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有關國際仲裁現正根據國際商會國際仲裁院規則進行。巴拿馬政府一方面持續於當地採取行動針對巴拿馬港口公司，另一方面卻仍未於國際仲裁程序中提交其首次答辯。

巴國企圖拖慢國際仲裁程序

聲明指，巴拿馬政府曾明確表示尚未委聘法律顧問，並以此作為拖延的理由。如巴拿馬港口公司早前所警告，巴拿馬政府企圖拖慢國際仲裁程序、將不屬相關合約之第三方拉入本案件中，並且持續其攻擊行動，營造寒蟬效應，威嚇外國投資者。巴拿馬港口公司就巴拿馬政府提出之一切事項保留予以回應之權利。

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