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美議員促SEC查期油「可疑交易」 上月暫緩攻擊成交增9倍 本周停火前再現75億精準沽空

宏觀經濟
更新時間：12:46 2026-04-09 HKT
發佈時間：12:46 2026-04-09 HKT

美國民主黨眾議員Ritchie Torres周三致函美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC），要求調查上月特朗普總統宣布暫緩攻擊伊朗前，油市及股市期貨市場出現的異常交易活動。值得留意的是，就在美國與伊朗近日宣布達成停火協議前僅3小時，原油市場再次驚現一筆價值約9.5億美元（約74.5億港元）的巨額沽空合約，入市時機之精準，引發市場高度關注，並惹來有人預先掌握內幕消息而偷步行動的猜測。

「SEC和CFTC不能視而不見」

據彭博引述Ritchie Torres指出，上月相關交易「速度、規模和結構都有可疑之處」，並指「事實如此明顯，SEC和CFTC不能視而不見。」他要求監管機構展開正式調查，並索取相關交易賬戶紀錄。

特朗普曾於今年3月23日早上約7時05分在Truth Social發帖，宣布暫緩對伊朗能源設施的攻擊。根據交易所數據顯示，3月23日早上6時49分起的兩分鐘內，布蘭特及西德州原油期貨合約涉及至少600萬桶布蘭特原油及西德州原油的期貨合約被拋售，金額達數十億美元，較過去5個交易日同期平均交易量約70萬桶暴增近9倍。

此前，特朗普曾威脅若伊朗不開放霍爾木茲海峽，將於48小時內發動攻擊。CFTC執法主管David Miller上月則曾表示，正「監察」油市期貨異常活動，但拒絕評論調查內容。SEC則對此拒絕置評。

大額單筆交易極為少見

另一方面，美伊近日宣佈停火前數小時，再有投資者精準押注約9.5億美元沽空油價。據外媒引述倫敦證券交易所集團（LSEG）數據指出，在香港時間周三凌晨3時45分，市場突然湧現總計8,600手布蘭特原油及美國原油期貨的沽售合約，其中約6,200手布蘭特原油期貨及2,400手WTI原油期貨成交，各佔當日常規交易時段總成交量約1%。

僅約3小時後，特朗普便宣布與伊朗達成為期兩周的停火協議，消息導致周三開市後油價急挫13%至19%，一度跌穿每桶100美元大關。

雖然交易員常利用期貨頭寸對沖現貨原油交易，押注油價漲跌本身並不罕見，但如此大額單筆交易卻極為少見。通常情況下，大額訂單通常會在多個交易所分散下單，並利用算法交易在數小時內分批執行，以避免對價格造成衝擊，且很少在結算後執行。

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