日本薪酬趨勢調查 的士司機人工五年升近四成 會計師插水11%

AI浪潮衝擊下，歐美職場正探討未來白領競爭力會否跑輸藍領。日本職場薪酬趨勢已反映，藍領人工過去五年有明顯升幅，其中的士司機人工更爆升近四成，大幅跑贏白領人工升幅，部分專業人士人工如會計師，更出現負增長。

的士司機成為藍領人工升幅王

據《朝日新聞》比對2020年及2024年日本薪酬趨勢調查，2024年日本上班族平均每年收入約527萬日圓，較2020年增加8%。其中人工增長達兩成的職業，包括外勤員工如煤氣電費收費員（增長34%）、建築工人（增長23%）、電子通訊工程師（增長23%），藍領當中的士司機成為人工升幅王，較2020年增加38%，追貼醫療專業人士牙醫（增長44%）及獸醫（增長40%）。

反觀日本傳統白領工種，人工升幅明顯較溫和。會計文員人工增長15%，人力資源文員增長12%，一般文員僅增長7%。至於部分專業人士工種，人工更出現負增長。註冊會計師人工跌11%，法律專業人員人工下跌13%。

日本藍領人工增幅領先白領，主要是因為請人難。2024年的士司機空缺率為2.74%，外勤員工空缺率為3.31%，建築工人空缺率更高達9.38%，均高於勞動力市場整體空缺率1.22%。要應對勞動力不足問題，最直接方法是加人工吸引人才，令藍領工種加薪幅度在過去數年跑贏大市。

人工增長逆轉 日本白領或轉戰藍領

2024年人工增幅，主要受勞動力不足所驅動，仍未反映AI應用普及的影響。有調查估計，未來約80%日本上班族或會受到AI衝擊，當中四成至逾半工作或會被自動化所取代。日本人力資源研究員古屋星斗預計，接線生、稅務會計等工種，未來被AI取代機會逾八成，反觀水喉工及搭棚工人，取代率僅3%及7%。

古屋星斗表示在AI普及下，行政工種需求將會持續下降，預計未來會有更多上班族從行政工種轉戰藍領工種，擺脫以往在白領領域爭取向上流動模式，改為在藍領工種發掘更多加人工機會。