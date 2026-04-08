美伊停火協議持久性有待觀望 安本投資料出現最壞情況風險仍大

美伊兩國宣布停火後，安本投資新興市場經濟師Michael Langham初步認為，這標誌著特朗普政府及伊朗政權在某種程度上做出了讓步，考慮到衝突持續造成的經濟損失，或許能夠維持一個脆弱的停火協議，因為這些損失不僅波及相關國家，也波及全球經濟。該行認為，那些希望停止衝突並重新開放霍爾木茲海峽的各方將加倍努力，尋求一項能夠令美國、以色列和伊朗都滿意的妥協方案。

倘達成協議 經濟衝擊可控

然而，停火協議及其後續任何有條件協議的持久性都值得觀望。該行懷疑美國或以色列是否會同意伊朗提出的十點條件，尤其因為美國不太可能停止在海灣地區的軍事存在，而且伊朗的重建費用由誰承擔也尚不明確。此外，伊朗如何確保不再進行鈾濃縮活動的細節欠奉，也令人懷疑以色列的條件能否得到滿足。因此，未來兩周出現最壞情況的風險依然較大，並將對全球油價構成一定支撐。

如果兩周的停火協議能夠維持，並且各方最終達成某種妥協方案，重新開放海峽，那麼這場衝突帶來的全球經濟衝擊將是可控的。該行認為，這將會是暫時的物價水平衝擊，可能不會波及到某些經濟體的消費者或企業，各國央行亦可大致恢復到衝突前的政策軌道。

國防開支和能源安全勢提高

至於這場衝突的長期影響將是全球國防開支和能源安全水平的提高，尤其是在中東和北非以至亞洲地區；而減少對海峽的依賴將是海灣合作委員會的首要任務，但這也會削弱美國在該地區作為安全保障者的地位。最終，對國內需求支出的重視及減少流向海外的儲蓄，可能會使經濟增長的重點從美國轉向亞洲、歐洲和海灣合作委員會成員國。

停火足以引發快速價格重估

展望未來，安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong指出，對於市場而言，停火能夠大幅降低短期衝突升級的風險，即使長期不確定性仍然存在，也足以引發快速的價格重估。

他舉例，去年4月9日特朗普宣布暫停原定於2025年4月2日生效的對等關稅90天後，標普500指數單日飆升9.5%，當時與目前形勢類似，仍有許多重大不確定因素，但極端下行風險的消除，足以引發強勁反彈。在之後的幾個月內，市場也突破了先前的高位。

如果地緣政治風險溢價消退，引領市場的將是基本面而非地緣政治。該行預計，受油價衝擊和避險情緒上升影響最嚴重的市場，將出現最強勁的反彈，其中亞洲石油進口量較大的股市，尤其是韓國、台灣和日本，可能反彈最快。

該行預計，只要停火協議維持有效，且霍爾木茲海峽的石油運輸暢通無阻，油價就會從目前的水平回落，但並不認為油價會回落到衝突前的水平，因實際的物流和運輸中斷不會在一夜之間消失。此外，更高的運輸成本、戰爭風險保險、延誤、擁擠、改道效率低、預防性庫存及地緣政治風險溢價等因素，都將使油價在一段時間內保持在之前的水平之上。

相關文章：美伊「停火」未解決霍爾木茲海峽問題 收過路費成隱憂 金價後市先看4930美元