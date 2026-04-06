戰火下黃金竟失靈 土耳其央行三周內狂拋126.4噸黃金

過去黃金升勢凌厲，然而，自今年2月底美以伊戰爭爆發以來，黃金的表現卻令無數投資者跌破眼鏡。紐約商品交易所（COMEX）金價在整個3月錄得逾13%的跌幅，創下2008年金融海嘯以來最差的單月表現。土耳其央行更在短短三周內，狂拋126.4噸黃金儲備。

土耳其、波蘭「突襲式」拋售 打破金價支撐

過去四年，全球央行一直是金市的「最強買家」，每年購入逾千噸黃金。但在這場中東衝突中，關鍵買家卻突然變成了「大賣家」。數據顯示，土耳其央行在3月短短三周內，減持了126.4噸黃金儲備，創下2018年以來最大規模。背後原因為戰爭引發美元飆升，土耳其里拉匯率連創新低，加上油價突破100美元大關，作為能源進口國，土耳其必須拋售黃金以換取美元「救匯率」及採購高價原油。

此外，波蘭央行行長亦突然改口，提出擬出售價值約130億美元的黃金儲備以支持國防建設。這兩大昔日「金粉」的轉身，直接抽走了金價的關鍵買方支撐，導致COMEX金價一度跌至4,128.9美元的低位。

華爾街抄底「老貓燒鬚」 虧損逾17%

金價跌勢之猛，令不少採取「越跌越買」策略的華爾街大鱷集體損手。對衝基金經理張剛透露，原本預期高油價帶來的高通脹預期會利好金價，他在3月中旬金價跌破5,000美元時進場抄底，結果遭遇土耳其央行無情拋售，一度錄得巨額浮虧。

隨着市場恐慌情緒蔓延，量化基金與商品期貨基金紛紛撤退。據美國CFTC數據，3月下旬資產管理機構大幅減持黃金期權淨多頭頭寸。部分使用4至5倍槓桿的投資者，虧損幅度更超過17%，被迫止損離場。