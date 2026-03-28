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日圓觸及160關口 兌港元低見4.88 日本官方干預風險上升

宏觀經濟
更新時間：17:15 2026-03-28 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-28 HKT

中東局勢持續緊張，美元兌日圓曾觸160的關鍵水平，加劇了官方干預風險。美元兌日圓周五升0.31%至160.31，每百日圓兌港元報4.8853。

美元兌日圓周五升0.31%至160.31，為2024年7月以來的最低水平，進一步迫近當時低位161.95，若達到該水平將創下1986年以來的最低紀錄。交易員一直關注160關口，因為日本當局上次出手干預日圓就在這一水平附近。日本財務大臣片山皋月周五日間回應日圓疲軟時表明，會「果斷應對，包括採取大膽措施」，或暗示將採取「果斷行動」。

能源價格飆升，對日本正構成的經濟威脅，因通脹高企會傷害消費者和企業。

片山皋月周五重申，日圓投機性波動是由石油市場部分交易所驅動，表明她不僅關注貨幣市場，也在關注包括大宗商品等整體市場。彭博引述知情人士報道，本周較早時，日本財務省就可能干預原油期貨交易一事徵詢市場意見。
 

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