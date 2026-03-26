香港全球金融中心續排第三 緊貼紐約倫敦 銀行業及融資升上第一

全球金融中心繼續呈現「紐倫港」排名，英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布的第39期《全球金融中心指數》報告顯示，香港的整體評分上升1分，至765分，繼續位列全球第三、亞太區第一，與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距，分別僅為2分和1分。

紐倫港星拋離其他金融中心

是次報告中，排首四位的紐約、倫敦、香港和新加坡的得分各增1分，令整體排名不變，四大城市的得分亦僅各自相差1分。至於第五名開始得分顯著下滑。

紐約、倫敦、香港和新加坡的得分各增1分，令整體排名不變。（來源：《全球金融中心指數》報告）

預告中東局勢或致排名變動

Z/Yen主席、前倫敦市長Michael Mainelli表示，領先的四大金融中心，與其他金融中心之間的得分差距巨大，意味在去全球化加劇的時期，人們越來越集中在少數安全的金融中心。他又稱，有關報告在中東戰事爆發前編製，預期中東局勢引發的經濟衝擊，可能會對未來排名產生實質影響。

政府：再次肯定香港優勢 把握投資版圖重塑機遇

政府發言人表示，報告再次肯定香港作為國際金融中心的領先地位和優勢，香港在金融科技的全球排名繼續位居榜首。而在各金融行業領域從業員的評價中，香港的排名普遍提升，其中香港在「銀行業」和「融資」躍居全球首位，「保險業」繼續穩居全球第一，「投資管理」亦攀升至全球第二。此外，香港在「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」、「金融業發展水平」及「聲譽及綜合」五個競爭力指標的排名，繼續保持全球三甲內。

發言人續說，今年是「十五五」開局之年，世界變局加速演進，香港會以創新思維對應當前複雜多變的環球政經環境，同時主動對接國家「十五五」規劃，因地制宜發展新質生產力，加快推動經濟金融高質量發展。發言人表示，香港會繼續善用在「一國兩制」下的獨特優勢，發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，把握世界投資版圖重塑所帶來的機遇。

推進「金融+」做得更大更強

政府又表示，作為領先的國際金融中心，香港會透過推進「金融+」，用好香港的穩健金融體系去服務實體經濟與優勢產業，並加快推進金融與創科相互賦能，以香港所長服務國家所需，上月《財政預算案》內公布的一系列政策措施，將可助力香港金融服務做得更大更強。